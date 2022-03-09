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Ukraynalıların çilesi kar yağışı altında devam etti

2022-03-09 07:07:24
Ukraynalıların çilesi kar yağışı altında devam etti

Ukrayna’nın İrpin kentinden tahliyeler kar yağışı altında devam ediyor.

#1
Foto - Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukraynalı vatandaşların tahliyesi devam ediyor.

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Ukraynalı vatandaşların tahliyesi devam ediyor.

#2
Foto - Kar yağışının başlaması ile savaş bölgesini terk eden Ukraynalıların çilesi kar yağışı altında devam ediyor.

Kar yağışının başlaması ile savaş bölgesini terk eden Ukraynalıların çilesi kar yağışı altında devam ediyor.

#3
Foto - Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine dünkü saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine dünkü saldırılarında ölenlerin sayısı 22'ye çıktı.

#4
Foto - Rus ordusunun dün Ukrayna'nın Sumi şehrine düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 22’ye çıktı.

Rus ordusunun dün Ukrayna'nın Sumi şehrine düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısı 22’ye çıktı.

#5
Foto - Ukrayna’nın Sumi Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Dmitri Jivitskiy, sosyal sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, dün Sumi bölgesinin 3 kez bombalandığını kaydederek, Rusya’nın bölgeye düzenlediği bu hava saldırılarında 3’ü çocuk 22 kişi hayatını kaybettiğini belirtti.

Ukrayna’nın Sumi Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Dmitri Jivitskiy, sosyal sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, dün Sumi bölgesinin 3 kez bombalandığını kaydederek, Rusya’nın bölgeye düzenlediği bu hava saldırılarında 3’ü çocuk 22 kişi hayatını kaybettiğini belirtti.

#6
Foto - Bu saldırılarda 8 kişinin yaralandığını da aktaran Jivitskiy, saldırılar sonucu 20’den fazla tek katlı evin yıkıldığını ifade etti.

Bu saldırılarda 8 kişinin yaralandığını da aktaran Jivitskiy, saldırılar sonucu 20’den fazla tek katlı evin yıkıldığını ifade etti.

#7
Foto - Ukrayna Acil Durumlar Servisinden dün yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında ikisi çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden dün yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında ikisi çocuk 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

#8
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#9
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#10
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#11
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#12
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#13
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#14
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#15
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#16
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#17
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#18
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#19
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#20
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#21
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#22
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#23
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#24
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#25
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#26
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#27
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#28
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#29
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#30
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#31
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#32
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#33
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#34
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#35
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

#36
Foto - Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

Kar yağışı altında vatandaşların ülkeyi terk etme görüntüleri kameralara böyle yansıdı.

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