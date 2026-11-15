Yollarda yeni dönem bugün başladı! Bunu yapmayana büyük ceza var
Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibarıyla başladı. 15 Nisan 2027'ye kadar sürecek uygulama kapsamında kurala uymayan araç işletenlerine 6 bin lira ceza kesilecek. Özel otomobiller için ülke genelinde genel bir zorunluluk bulunmazken, lastik değiştirme ücretleri jant boyutuna göre 1500 liradan 3 bin liraya kadar yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 15 Kasım 2026 itibarıyla başladı. Uygulama, 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek.