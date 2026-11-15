Yollarda yeni dönem bugün başladı! Bunu yapmayana büyük ceza var

Buna göre 13, 14 ve 15 inç jantlar için 1500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için 1750 lira, 18 inç jantlar için 2 bin lira, 19 inç jantlar için 2 bin 250 lira, 20 inç jantlar için 2 bin 500 lira ve 21 inç jantlar için 3 bin lira ücret alınıyor. Geçen yıl ise 13, 14, 15 ve 16 inç jantlı araçlarda lastik değiştirme işlemi için 1300 lira ödeniyordu. Kullanılmayan lastiklerin uygun koşullarda muhafaza edilmesini sağlayan lastik oteli hizmetinin bedeli de dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı seviyede bulunuyor.