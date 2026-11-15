  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Televizyonda gördüğü haber hayatını değiştirdi: Şimdi kilosu 1 milyon liradan kapış kapış satıyor Anlaşma delindi! Toyota’dan, İsrail’in feleğini şaşırtacak adım geldi Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonlarca emekliyi sevindirecek açıklama! Zamda yeni dönem Süper Lig’de şaşırtan imza! Volkan Demirel’in yeni adresi resmen belli oldu Avrupa ülkesinden Türklere vize adımı! İran duyurdu! Petrol tankerleri mayına çarparak alev aldı Yollarda yeni dönem bugün başladı! Bunu yapmayana büyük ceza var Memur ve öğretmenler dikkat! Haberi duyan, e-Devlet’e akın ediyor Ordunun gizli silahında tarihi eşik aşıldı! Hayalet bombardıman uçağı, ilk mühimmat testini gerçekleştirdi ABD'yi sallayan 'Trump'a suikast' iddiası!
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Ordunun gizli silahında tarihi eşik aşıldı! Hayalet bombardıman uçağı, ilk mühimmat testini gerçekleştirdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ordunun gizli silahında tarihi eşik aşıldı! Hayalet bombardıman uçağı, ilk mühimmat testini gerçekleştirdi

ABD Hava Kuvvetleri, yeni nesil stratejik bombardıman uçağı B-21 Raider'ın California'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanarak ilk konvansiyonel mühimmat bırakma testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Binlerce saatlik "dijital ikiz" modellemelerinin ardından icra edilen bu kritik uçuş, platformun taarruz kabiliyetini ve yeni silah sistemlerini hızla entegre etme yeteneğini sahada doğruladı.

#1
Foto - Ordunun gizli silahında tarihi eşik aşıldı! Hayalet bombardıman uçağı, ilk mühimmat testini gerçekleştirdi

Hem konvansiyonel hem de nükleer mühimmat taşımak üzere tasarlanan B-21'in, önümüzdeki on yıllarda Amerikan bombardıman filosunun ana omurgasını oluşturacağı vurgulandı. ABD’nin yeni bombardıman uçağının testleri sürüyor. Bu bağlamda ABD Hava Kuvvetleri, B-21 Raider’ın geçtiğimiz hafta bir mühimmat bırakma testi gerçekleştirdiğini duyurdu.

#2
Foto - Ordunun gizli silahında tarihi eşik aşıldı! Hayalet bombardıman uçağı, ilk mühimmat testini gerçekleştirdi

Açıklamaya göre California’daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü’nden havalanan bir B-21, test sırasında konvansiyonel bir mühimmat bırakarak uçağın dijital modellerini ve açık sistem mimarisinin olgunluğunu doğruladı. Yapılan açıklamada, “Bu test; B-21’in taarruz kabiliyetini ispatlıyor, yeni silah sistemlerini hızla entegre etme yeteneğini kanıtlıyor ve gelecekteki ABD bombardıman filosunun belkemiği olma rolünü pekiştiriyor.” ifadelerine yer verildi.

#3
Foto - Ordunun gizli silahında tarihi eşik aşıldı! Hayalet bombardıman uçağı, ilk mühimmat testini gerçekleştirdi

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “B-21, savaşçılara geliştirilmiş muharebe yetenekleri sunmak; yeni silahları hızla entegre edebilmek için güvenilirlik ile bakım kolaylığını bir araya getirmek üzere tasarlandı. Bu başarılı test, caydırıcılığın işe yaramaması durumunda hızla uyum sağlama ve her türlü hedefi risk altında tutma yeteneğimizi ortaya koyuyor.”

#4
Foto - Ordunun gizli silahında tarihi eşik aşıldı! Hayalet bombardıman uçağı, ilk mühimmat testini gerçekleştirdi

Söz konusu testin icrası, B-21’in “dijital ikiz” ortamında gerçekleştirilen binlerce saatlik sanal modelleme çalışmalarının üzerine inşa edildi. Dijital ikiz, B-21 Müşterek Test Gücü’nün silah entegrasyon sürecini hızlandırmasına; uçak henüz yerden havalanmadan önce bile silahın yörüngesini hassasiyetle öngörüp iyileştirmesine olanak tanıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suat Kılıç’tan olay Erdoğan mesajı: Bu mümkün değil
Gündem

Suat Kılıç’tan olay Erdoğan mesajı: Bu mümkün değil

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “AK Parti'den ayrılmış olabilirim. Yeniden Refah Partisi'nde siyasi işler başkanı ..
Havacılıkta yeni adım! Yerli elektrikli yolcu uçağı ilk pilotlu uçuşunu yaptı
Dünya

Havacılıkta yeni adım! Yerli elektrikli yolcu uçağı ilk pilotlu uçuşunu yaptı

Çin’in yerli üretim elektrikli yolcu uçağı CE-25A, iki pilot ve bir uçuş mühendisiyle ilk pilotlu deneme uçuşunu başarıyla tamamladı...
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalana yoldaş, darda kalana Hızır olur
Gündem

Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalana yoldaş, darda kalana Hızır olur

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bartın’da gece saatlerinde lastikleri patlayınca yolda kalan iki kadının araçlarının lastiklerini değiştiren..
Lübnan’da ecdada vefa ziyareti! Bilal Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid’in torunu Selma Sibai’yi evinde ziyaret etti!
Gündem

Lübnan’da ecdada vefa ziyareti! Bilal Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid’in torunu Selma Sibai’yi evinde ziyaret etti!

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan’da gönülleri fetheden an..
‘Ben savunma yapmam, yargılarım’ diyordu! Süt dökmüş kediye döndü
Gündem

‘Ben savunma yapmam, yargılarım’ diyordu! Süt dökmüş kediye döndü

İBB davasında yolsuzluktan tutuklu yargılanırken 8 Temmuz 2026 tarihli duruşmada "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım mer..
ABD'de sıcak saatler: Trump'tan tüm dünyanın beklediği açıklama!
Dünya

ABD'de sıcak saatler: Trump'tan tüm dünyanın beklediği açıklama!

Trump, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), ülkedeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almasına ilişkin açıklama yaptı. Trump..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23