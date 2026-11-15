Ordunun gizli silahında tarihi eşik aşıldı! Hayalet bombardıman uçağı, ilk mühimmat testini gerçekleştirdi

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “B-21, savaşçılara geliştirilmiş muharebe yetenekleri sunmak; yeni silahları hızla entegre edebilmek için güvenilirlik ile bakım kolaylığını bir araya getirmek üzere tasarlandı. Bu başarılı test, caydırıcılığın işe yaramaması durumunda hızla uyum sağlama ve her türlü hedefi risk altında tutma yeteneğimizi ortaya koyuyor.”