Ordunun gizli silahında tarihi eşik aşıldı! Hayalet bombardıman uçağı, ilk mühimmat testini gerçekleştirdi
ABD Hava Kuvvetleri, yeni nesil stratejik bombardıman uçağı B-21 Raider'ın California'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanarak ilk konvansiyonel mühimmat bırakma testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Binlerce saatlik "dijital ikiz" modellemelerinin ardından icra edilen bu kritik uçuş, platformun taarruz kabiliyetini ve yeni silah sistemlerini hızla entegre etme yeteneğini sahada doğruladı.