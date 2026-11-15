Anlaşma delindi! Toyota’dan, İsrail’in feleğini şaşırtacak adım geldi

Toyota Material Handling sözcüsü MEE’ye yaptığı açıklamada, “Herhangi bir araç üreticisinin aracılar tarafından satın alınıp yeniden satılan araçları takip etmesi imkansız olsa da bu fotoğraf ve videoları inceliyor ve kullanım sözleşmelerimizin ihlal edilip edilmediğini araştırıyoruz. Gerekirse forkliftlerimizin yetkisiz veya uygunsuz kullanımını önlemek için harekete geçeceğiz” ifadelerini kullandı. Toyota, İsrail Savunma Bakanlığı ile yaptığı sözleşmenin ayrıntılarını paylaşmadığı gibi, neyi ihlal olarak değerlendireceğini veya nasıl bir adım atacağını da açıklamadı.