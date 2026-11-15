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Anlaşma delindi! Toyota’dan, İsrail’in feleğini şaşırtacak adım geldi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Anlaşma delindi! Toyota’dan, İsrail’in feleğini şaşırtacak adım geldi

Japon otomotiv devi Toyota, ürettiği forkliftlerin İsrail ordusu tarafından silah ve mühimmat depolama sahaları ile lojistik birliklerde kullanıldığını gösteren fotoğraf ve videoların ortaya çıkmasının ardından resmi soruşturma başlattığını duyurdu. Ürünlerinin yalnızca sivil kullanım amaçlı olması konusunda İsrail Savunma Bakanlığı ile bağlayıcı taahhütleri bulunduğunu belirten şirket, sözleşmelerin ihlal edilip edilmediğini belirlemek için görüntüleri mercek altına aldı.

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Foto - Anlaşma delindi! Toyota’dan, İsrail’in feleğini şaşırtacak adım geldi

Uzmanlar, sivil kullanım maddesinin ihlal edildiğinin kesinleşmesi halinde Toyota'nın İsrail'e yönelik satışları askıya alabileceğine dikkat çekti. Toyota, forkliftlerinin İsrail Ordusu tarafından kullanımını soruşturduğunu açıkladı. Toyota, Middle East Eye (MEE) tarafından yayımlanan ve araçların silah ve mühimmat depolama sahalarında bulunduğunu, cephe hattındaki birliklerin ikmal hatlarında görev yaptığını ve ordunun lojistik kolordusu tarafından kullanıldığını gösteren fotoğraf ve videoların ardından, forkliftlerinin İsrail ordusu tarafından kullanımını soruşturduğunu açıkladı.

#2
Foto - Anlaşma delindi! Toyota’dan, İsrail’in feleğini şaşırtacak adım geldi

Bu bağlamda Toyota, araçlarının askeri kullanım amaçlı olmadığını savunuyor. Şirket, MEE’ye yaptığı açıklamada; teknoloji ve ürünlerinin “yalnızca sivil kullanım amaçlı” olmasını sağlamak için hem İsrail Savunma Bakanlığı hem de İsrail’deki resmi satıcısı ile bağlayıcı taahhütleri bulunduğunu söyledi.

#3
Foto - Anlaşma delindi! Toyota’dan, İsrail’in feleğini şaşırtacak adım geldi

Ancak İsrail Ordusu’nun Toyota forkliftlerinin İsrail’deki bir füze ve mühimmat deposunda, lojistik birimin eğitim üssünde ve bir mühimmat fabrikasının içinde kullanıldığını gösteren görüntüleri resmi sosyal medya hesaplarında paylaştığı ortaya çıktı. Toyota ortaya çıkan görüntüler sonrası anlaşmaların ihlal edilip edilmediğini belirlemek üzere görüntüleri incelediğini bildirdi. Forkliftler, Toyota’nın yan kuruluşu olan Toyota Material Handling aracılığıyla üretilmektedir.

#4
Foto - Anlaşma delindi! Toyota’dan, İsrail’in feleğini şaşırtacak adım geldi

Toyota Material Handling sözcüsü MEE’ye yaptığı açıklamada, “Herhangi bir araç üreticisinin aracılar tarafından satın alınıp yeniden satılan araçları takip etmesi imkansız olsa da bu fotoğraf ve videoları inceliyor ve kullanım sözleşmelerimizin ihlal edilip edilmediğini araştırıyoruz. Gerekirse forkliftlerimizin yetkisiz veya uygunsuz kullanımını önlemek için harekete geçeceğiz” ifadelerini kullandı. Toyota, İsrail Savunma Bakanlığı ile yaptığı sözleşmenin ayrıntılarını paylaşmadığı gibi, neyi ihlal olarak değerlendireceğini veya nasıl bir adım atacağını da açıklamadı.

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