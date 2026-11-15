Anlaşma delindi! Toyota’dan, İsrail’in feleğini şaşırtacak adım geldi
Japon otomotiv devi Toyota, ürettiği forkliftlerin İsrail ordusu tarafından silah ve mühimmat depolama sahaları ile lojistik birliklerde kullanıldığını gösteren fotoğraf ve videoların ortaya çıkmasının ardından resmi soruşturma başlattığını duyurdu. Ürünlerinin yalnızca sivil kullanım amaçlı olması konusunda İsrail Savunma Bakanlığı ile bağlayıcı taahhütleri bulunduğunu belirten şirket, sözleşmelerin ihlal edilip edilmediğini belirlemek için görüntüleri mercek altına aldı.