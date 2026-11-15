ABD'yi sallayan 'Trump'a suikast' iddiası!

İsrail basını, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile İran'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Washington yönetiminin üst düzey isimlerini insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla hedef almayı planladığı yönünde istihbarat paylaştığını iddia etti. İsrail Hayom gazetesinin ismi açıklanmayan İsrailli ve ABD’li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Mossad'ın, İran'ın ABD Başkanı Trump ve bazı üst düzey ABD'li yetkilileri hedef alan saldırılar planladığı yönündeki iddiasına ilişkin istihbaratın başka bir Batılı istihbarat servisi tarafından da doğrulandığı öne sürüldü.