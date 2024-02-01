2024-02-01 07:20:30 Ukraynalı esirleri taşıyan uçak nasıl düştü? Putin'den flaş iddia: "Kesin tespit edildi" diyerek açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı esirleri taşıyan Il-76 nakliye uçağının düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Uçağın Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna tarafından vurulduğunu hatırlatan Putin, "Uçak, ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi ile vuruldu. Bu, kesin tespit edildi. Uçağı vuran füze, Ukrayna yönetiminin kontrolündeki topraklardan fırlatıldı." ifadelerini kullandı.