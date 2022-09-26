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Dünya
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Ukrayna'dan referanduma tepki!

2022-09-26 10:36:56
Ukrayna'dan referanduma tepki!

Ukrayna’nın doğusundaki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde referandum düzenleniyor.

#1
Foto - Ukrayna'dan referanduma tepki!

Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde oy kullanma işlemi 27 Eylül'de sona erecek.

#2
Foto - Ukrayna'dan referanduma tepki!

Ukrayna'nın doğusunda referandum Söz konusu referandum ayrıca, Zaporijya ve Herson bölgelerinde de yapılıyor. Rusya'ya toprak ilhak etmeyi amaçlayan referandumlarda oylama dördüncü gününe girdi.

#3
Foto - Ukrayna'dan referanduma tepki!

Reuters'ın haberine göre, Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Gaidai, "doğru oy kullanmayanların veya oy kullanmayı reddedenlerin" isimlerinin silindiğini söyledi.

#4
Foto - Ukrayna'dan referanduma tepki!

"Sandıklarla daire daire geziyorlar" Gaidai, "Bir kadın, elinde karaoke mikrofonu gibi görünen bir şeyle sokakta yürüyor ve herkese referanduma katılmalarını söylüyor. İşgalci güçlerin temsilcileri, sandıklarla daire daire geziyor. Bu gizli oylama, öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ukrayna'dan referanduma tepki!

Referandumun düzenlendiği bölgelerdeki oy verme işlemleri objektiflere yansıdı.

#6
Foto - Ukrayna'dan referanduma tepki!

Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı açıklamalar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, referandumun sonuçlarını destekleyeceklerini söylemişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

#7
Foto - Ukrayna'dan referanduma tepki!

Türkiye: Endişe duyuyoruz Bir açıklama da Türkiye'den yapılırken, Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız." demişti.

#8
Foto - Ukrayna'dan referanduma tepki!

Rusya'nın nükleer silah açıklaması ABD Başkanı Joe Biden ise referandumların, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın "ciddi bir ihlali" olduğunu söylemişti. AA'nın aktardığına göre, referandum sonucunda Rusya’nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi bekleniyor. Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.

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