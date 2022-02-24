2022-02-24 10:10:00 Ukrayna'dan korku kareleri
Rusya ile Ukrayna tansiyon yükselmeye devam ediyor…
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Rusya ile Ukrayna tansiyon yükselmeye devam ediyor…
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla gerilimin boyutu daha da tırmandı.
Askeri operasyon duyurusunun ardından, başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyulmaya başladı.
SAVAŞ JETLERİNİN SESLERİ DUYULDU Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.
Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kenti üzerinde savaş jetlerinin sesi duyulduğu açıklandı.
NET BİR AÇIKLAMA YAPILMADI Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.
Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmezken, Rus askerlerinin ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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