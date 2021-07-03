Ukrayna'dan 'Kırım' kararı! Kabul edildi

"YERLİ HALK" STATÜSÜ NE KAZANDIRIYOR - Yerli halkların asimilasyon, etnik kökenlerinin, kültürel değerlerinin yok edilmesi, zorla yerlerinden edilmeleri ve tahliye durumlarına karşı hakları garanti altına alınacak. Ukrayna’nın yerli halklarının kültür, eğitim, dil ve bilgi edinme hakları garanti altında olacak. Yerli halklar kendi eğitim kurumlarını oluşturabilecek ya da diğer eğitim kurumları ile dillerinin, tarihlerinin, kültürlerinin öğretilmesi amacıyla iş birliği yapabilecek. Ukrayna'nın yerli halkları, kendilerini temsil eden organları aracılığıyla kendi medya kuruluşlarını kurma hakkına sahip olabilecek.