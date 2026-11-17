Mahkeme, konkordato komiseri olarak görev yapan İsmail Arı'nın görevine son verdi. Ayrıca konkordato mühleti kapsamında davacılar lehine uygulanan tüm koruma ve tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Kararın İcra ve İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi kapsamında ilan edilmesine de karar verildi. Böylece Alya Meyve ve Gıda için 12 Kasım 2026 tarihinde başlayan iflas tasfiye süreci resmen yürürlüğe girdi.