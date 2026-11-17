Konkordato sürecini tersine çeviremediler: Gıda devi iflas etti
Yakın zamanda konkordato ilan eden gıda devinden kötü haber geldi. Konkordato sürecini tersine çeviremeyen şirket iflas etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yakın zamanda konkordato ilan eden gıda devinden kötü haber geldi. Konkordato sürecini tersine çeviremeyen şirket iflas etti.
Bursa’da faaliyet gösteren Alya Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında borca batıklık gerekçesiyle iflas kararı verildi. Konkordato başvurularını reddeden mahkeme, diğer davacılar ALN Fruit Gıda ve Ceyhun Gündüz hakkında ise iflas kararı vermedi.
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Alya Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin iflasına karar verdi. Ceyhun Gündüz ve ALN Fruit Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte yapılan konkordato başvurularının reddedildiği davada, yalnızca Alya Meyve ve Gıda hakkında borca batıklık gerekçesiyle iflas kararı verildi.
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/467 esas numaralı dosyasında görülen davada, Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 112035 sicil numarasıyla kayıtlı Alya Meyve ve Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin borca batık durumda olduğu tespit edildi. Mahkeme, şirketin konkordato talebini reddederek 12 Kasım 2026 tarihinde saat 14.31 itibarıyla iflasının açılmasına hükmetti.
Mahkeme, şirketin iflas tasfiyesinin basit tasfiye usulüne göre yürütülmesine karar verdi. İflas kararının Bursa İflas Müdürlüğü'ne bildirilmesi ve dava kapsamında yatırılan iflas avanslarının ilgili müdürlüğe aktarılması da hükme bağlandı. Bundan sonraki süreçte şirketin mal varlığı ve alacaklıların durumu değerlendirilerek tasfiye işlemleri gerçekleştirilecek.
Davada konkordato talebinde bulunan diğer davacılar ALN Fruit Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Ceyhun Gündüz hakkında ise iflas kararı verilmedi. Mahkeme, ALN Fruit Gıda yönünden iflas koşullarının oluşmadığına hükmetti. Ceyhun Gündüz hakkında ise tacir sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle iflas kararı verilmesine yer olmadığına karar verdi. Böylece üç davacının konkordato talepleri reddedilirken iflas kararı yalnızca Alya Meyve ve Gıda hakkında uygulandı.
Mahkeme, konkordato komiseri olarak görev yapan İsmail Arı'nın görevine son verdi. Ayrıca konkordato mühleti kapsamında davacılar lehine uygulanan tüm koruma ve tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Kararın İcra ve İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi kapsamında ilan edilmesine de karar verildi. Böylece Alya Meyve ve Gıda için 12 Kasım 2026 tarihinde başlayan iflas tasfiye süreci resmen yürürlüğe girdi.
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