İsrail o ülkenin askerlerini Türkiye'ye karşı özel eğitime aldı: Savaşa hazırlıyorlar
İsrail'in Türkiye'ye karşı olan ülkelerle ittifakı genişletirken bu kez açık bir şekilde söz konusu ülkelerin ordularını eğitmeye başladı. İşte detaylar...
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İsrail'in Türkiye'ye karşı olan ülkelerle ittifakı genişletirken bu kez açık bir şekilde söz konusu ülkelerin ordularını eğitmeye başladı. İşte detaylar...
Atina-Tel Aviv askeri iş birliği derinleşiyor. Yunan askerleri İsrail’de özel eğitimde İsrailli askerlerle birlikte eğitim senaryoları üzerine birlikte tatbikat yapıyor. İsrail kamu yayıncısı Kan 11, Yunan askerlerinin İsrail ordusunun seçkin keşif birimi Sayeret Haruv ile gerçekleştirdiği ortak eğitimi “Erdoğan’a mesaj” başlığıyla duyurdu.
Onlarca Yunan askerinin katıldığı eğitim, Atina ile Tel Aviv arasındaki askeri yakınlaşmanın yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor. Kılkış’ın Nea Santa bölgesinde konuşlu 71. Hava İndirme Tugayı «Pontos» ise Yunan tarafındaki birlik bağlantısı bakımından dikkat çekiyor. Yunanistan ile İsrail arasındaki askeri iş birliği hız kesmeden devam ediyor. İki ülkenin kara, hava ve deniz kuvvetleri arasında gerçekleştirilen ortak tatbikat ve eğitim faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez İsrail’in güneyinde gerçekleştirilen ortak eğitimde, Yunan askerleri İsrail ordusunun seçkin denilen keşif birliklerinden Sayeret Haruv ile birlikte çalıştı.
Ortak eğitimi 12 Kasım Perşembe akşamı İsrail kamu yayıncısı Kan 11’in ana haber bülteni gündeme taşıdı. Kanalın askeri muhabiri İtay Blumendal’ın ilk kez duyurduğu haberde, hafta içerisinde onlarca Yunan askerinin İsrail’e gelerek Kfir Piyade Tugayı bünyesindeki Haruv savaşçılarıyla ortak eğitim gerçekleştirdiği bildirildi.
Ancak haberi dikkat çekici kılan yalnızca ortak eğitimin kendisi değildi. İsrail televizyonu, gelişmeyi doğrudan küstah bir şekilde Türkiye ile ilişkilendirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesaj vurgusuyla sundu.
an 11’in haberinde kullanılan başlık, “İsrail’deki Yunan tatbikatı ve Erdoğan’a mesaj” oldu. Askeri muhabir İtay Blumendal da sosyal medya paylaşımında, Yunan askerlerinin hafta içerisinde İsrail’e gelerek Sayeret Haruv mensuplarıyla ortak eğitim gerçekleştirdiğini duyurdu. Blumendal, bu gelişmeyi iki ülkenin Türkiye’ye yönelik ortak mesajları ve savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi çerçevesinde değerlendirdi.
Kan 11’in haber paylaşımında ise mesaj daha açık bir ifadeyle verildi: “Türklere mesaj: İsrail ile Yunanistan arasındaki bağ güçleniyor.”
Kan 11’in haberinde Türkiye’ye yönelik mesaj vurgusu açıkça yer alsa da, bu mesajın Yunan hükümetinin veya Yunan Genelkurmayının resmî açıklaması olduğu yönünde herhangi bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu değerlendirme İsrail yayın kuruluşunun haberi sunuş biçimini yansıtıyor.
Yunanistan ile İsrail arasındaki askeri yakınlaşma yalnızca bu eğitimle sınırlı değil. Haruv ile gerçekleştirilen ortak eğitimin gündeme gelmesinden bir gün önce, 11 Kasım’da Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde NEMESIS 2026 çok uluslu tatbikatı gerçekleştirildi. Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, Fransa, İngiltere, ABD, İtalya ve Mısır’ın katıldığı tatbikatta enerji platformlarına yönelik terör saldırısı, şüpheli gemilerin denetlenmesi, yaralıların tahliyesi, toplu kurtarma ve deniz kirliliğiyle mücadele senaryoları uygulandı.
Tatbikat kapsamında Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın katılımıyla CYPEX-26 adı verilen üçlü faaliyet de gerçekleştirildi. Öte yandan, son haftalarda İsrail donanmasıyla SPIKE NLOS ve ER sistemlerine yönelik kabul atışları ve ortak eğitim faaliyetleri de iki ülkenin savunma gündeminde yer aldı.
KAYNAK: BİRLİK GAZETESŞ
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