Onlarca Yunan askerinin katıldığı eğitim, Atina ile Tel Aviv arasındaki askeri yakınlaşmanın yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor. Kılkış’ın Nea Santa bölgesinde konuşlu 71. Hava İndirme Tugayı «Pontos» ise Yunan tarafındaki birlik bağlantısı bakımından dikkat çekiyor. Yunanistan ile İsrail arasındaki askeri iş birliği hız kesmeden devam ediyor. İki ülkenin kara, hava ve deniz kuvvetleri arasında gerçekleştirilen ortak tatbikat ve eğitim faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez İsrail’in güneyinde gerçekleştirilen ortak eğitimde, Yunan askerleri İsrail ordusunun seçkin denilen keşif birliklerinden Sayeret Haruv ile birlikte çalıştı.