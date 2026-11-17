Yeni net asgari ücreti tek tek hesapladı! İşte milyonlarca kişinin merak ettiği rakam
2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için yüzde 25 ile yüzde 35 arasında değişen zam senaryoları kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
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2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için yüzde 25 ile yüzde 35 arasında değişen zam senaryoları kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun, yüzde 30'luk artış ihtimalini merkez senaryo olarak öne sürerek net rakamın 36.498 TL'yi bulabileceğini, işverene maliyetinin ise 53 bin TL'yi aşacağını hesapladı.
Kıdem tazminatı tavanının da memur maaş katsayılarına bağlı olarak artmasının beklendiği bu süreçte, gözler aralık ayında başlayacak resmi görüşmelere çevrildi. 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için yüzde 25-35 arasında artış senaryoları gündeme geldi.
SGK uzmanı Özgür Erdursun, ekonomik göstergeler ve geçmiş dönem ücret artışlarını değerlendirerek yüzde 30 civarındaki zammı merkez senaryo olarak öne çıkardı. 2026 yılında yüzde 27,01 artışla net 28.075,50 TL’ye yükseltilen asgari ücret için yüzde 30 zam yapılması durumunda net tutar 36.498,15 TL’ye ulaşacak.
Yüzde 25 artışta 35.094,38 TL, yüzde 35 artışta ise 37.901,93 TL olacak. Erdursun, 2027 yılı asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlayacağını hatırlatarak söz konusu oranların kesinleşmiş kararlar değil, ekonomik göstergelere dayalı senaryolar olduğunu belirtti.
Mevcut prim oranlarının değişmemesi halinde, yüzde 30 zam senaryosunda asgari ücretli bir çalışanın işverene aylık maliyetinin yaklaşık 53.137 TL’ye ulaşacağı hesaplandı. Yüzde 35 artış durumunda bu tutarın 55.181 TL olması bekleniyor.
Erdursun, 2026 yılının ikinci yarısında 73.729,87 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanının, 2027 yılının ilk yarısında yaklaşık yüzde 8 artışla 79.628 TL’ye yükselebileceğini değerlendirdi. Nihai tutarın memur maaş katsayılarının belirlenmesiyle netleşeceğini belirtti.
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