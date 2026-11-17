Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraflar, son zamanlara kadar bu konudaki ellerini çok fazla açmamışlardı. Belli niyetlerde bulunuyorlardı, 'şöyle olsun, böyle olsun' diye ama şimdi artık ağır ağır bu konuları somut bir şekilde tartışma zamanı. Yeni Avrupa güvenlik mimarisi, Rusya ve Avrupa çatışmasını merkeze alan ve bu çatışmayı durdurmayı hedefleyen yeni güvenlik mimarisi nasıl olacak?" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konulara yıllardır yakından eğildiği için engin bir tecrübeye sahip olduğunu ve Türkiye'nin taraflara önerilerde bulunduğunu vurgulayan Fidan, "Esas itibarıyla temas hattının belirlenmesi, Donbas sorununun halledilmesi, daha sonra güvenlik garantileri ve Avrupa-Rusya arasındaki yeni güvenlik mimarisi ve tabii ki Ukrayna yeniden kalkınırken yaptırımlar ne olacak, Rusların dondurulan paraları ne olacak gibi bir dizi problemler var." diye konuştu. Fidan, bahsettiği meselelerin şu anda tartışılan anlaşmanın içeriğini ve maddelerini oluşturduğunu belirterek, "Bütün bunların hepsinde tarafların hepsini memnun edecek şekilde anlaşmak da takdir ederseniz ki oldukça zor bir husus." dedi.