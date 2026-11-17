Bunlar devam ederken Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin nasıl sağlanacağının önemli bir mesele olduğuna dikkati çeken Fidan, yoksul ülkelerin ihtiyacı olan buğdayı nasıl piyasalara getirebilecekleri üzerine çalıştıklarını ve buna ilişkin bazı önerilerde bulunduklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Fidan, şunları kaydetti: "Bugün de aslında o önerilerin belli bir kısmını da tamamlamış olduk. Çünkü bu biraz Karadeniz'de bulunan Bulgaristan'ı, Romanya'yı da ilgilendiriyor. Bugün hem Bulgaristan, Romanya hem de Ukraynalı arkadaşlarımızla bir araya geldik. Geçtiğimiz günlerde de Ruslarla bir araya gelmiştik. İnşallah kafamızdaki formül bir yere gider ve bunu hallederiz. Zor bir denklem çünkü Ruslar, kalıcı barış anlaşması olmadan Ukraynalılarla Karadeniz'de geçici anlaşma istemiyorlar. Dolayısıyla böyle bir isteksizliğin olduğu bir yerde tarafların üzerinde mutabık kalabilecekleri bir zemini nasıl oluşturursunuz? Buna ilişkin fikirlerimiz var ama şu anda kamuoyuyla paylaşmak için erken, ilgili taraflarla paylaşıyoruz. Yarın, bir gün inşallah hayata geçerse tabii ki paylaşırız."