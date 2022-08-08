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Ukrayna'dan gelen gemi, Derince Limanı'na ulaştı! 'Tüylerim diken diken oldu'

2022-08-08 18:45:16
Ukrayna'dan gelen gemi, Derince Limanı'na ulaştı! 'Tüylerim diken diken oldu'

Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yaklaşık 6 aylık bekleme sürecinin ardından Derince Limanı'na ulaşan Türk bandıralı mısır yüklü "Polarnet" gemisinin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler, "Vatanımızı, ülkemizi görmek bana ayrı bir keyif verdi. Uzun senedir açık deniz kaptanlığı, uzun yol kaptanlığı yapmaktayım ama hiç bu kadar özlem duymamıştım. Bu da ayrı bir anı olarak kalacak hayatımda." ifadelerini kullandı.

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Foto - Alibeyler, geminin yanaştığı limandaki iskelede gazetecilere, uzun zamandır bu anı beklediğini söyledi. Çornomorsk Limanı'na 11 Şubat'ta 11 bin ton dökme üre götürdüğünü anlatan Alibeyler,

Alibeyler, geminin yanaştığı limandaki iskelede gazetecilere, uzun zamandır bu anı beklediğini söyledi. Çornomorsk Limanı'na 11 Şubat'ta 11 bin ton dökme üre götürdüğünü anlatan Alibeyler, "13 gün sonra tam yükü bitirdim, tahliye ettim ne yazık ki bu üzücü olay, bu savaş patlak verdi." dedi. Alibeyler, limanın deniz trafiğine kapatıldığını dile getirerek, "Biz de yükümüzü boşaltmış, çıkış bekleyen gemiydik ama ne yazık ki çıkamadık. O zamandan beri liman içinde boş gemi olarak bekleme sürecine girdik; ne zaman bir çözüm çıkacak, ne zaman olaylar normale dönecek diye. Devletimizin ayın 22'sinde yapmış olduğu girişimlerle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, Milli Savunma Bakanlığımızın askeri kuvvetinde, Dışişleri Bakanlığımızın irtibat gücünde güzel bir sonuç oluştu. Bir tahıl koridoru çalışması başladı. Ben buna tahıl koridoru artı insani koridoru da ekliyorum çünkü gıda endeksli olduğu için taşınacak yükler, insani koridor da oluşmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

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Foto - Yaklaşık 6 aylık bekleme süreci geçirdiklerine işaret eden Alibeyler,

Yaklaşık 6 aylık bekleme süreci geçirdiklerine işaret eden Alibeyler, "Orada geçirdiğimiz kah üzüntülü kah stresli kah özlemli sürecin bize bir mükafatı oldu diye düşünüyorum. Vatanımızı, ülkemizi görmek bana ayrı bir keyif verdi. Uzun senedir açık deniz kaptanlığı, uzun yol kaptanlığı yapmaktayım ama hiç bu kadar özlem duymamıştım. Bu da ayrı bir anı olarak kalacak hayatımda." diye konuştu. Alibeyler, Müşterek Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda 5 Ağustos'ta iki geminin Çornomorsk Limanı'ndan, bir geminin de Odessa Limanı'ndan hareket ettiğini anlatarak, belirlenen rotaya göre kılavuz kaptan ve kılavuz bot eşliğinde seferlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Rotayla ilgili bilgi veren Alibeyler, İstanbul'daki denetimlerin ardından İstanbul Boğazı'nı geçerek İzmit Körfezi'ne girdiklerini söyledi.

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Foto - Alibeyler, emniyetli şekilde limana bağlandıklarını anlatarak,

Alibeyler, emniyetli şekilde limana bağlandıklarını anlatarak, "Şimdi resmi giriş işlemlerimiz yapıldı. Yükü tahliye etmek için gerekli adımları attık. Limanla irtibat halinde yükü tahliye etmeye başlayacağız." dedi.

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Foto - Duygu ve düşüncelerini dile getiren Alibeyler,

Duygu ve düşüncelerini dile getiren Alibeyler, "Türk kara sularına girdiğimde tüylerim diken diken oldu. Uzun süredir bu işlerde dirayetliyizdir. Mesleğin profesyonelliğini bilerek yaparız bu işi. Denizcilik ekstrem bir meslektir. Bunun getirisini, götürüsünü bilen insanlarız ama ilk defa meslek hayatımda bu kadar keyif aldım. Üçüncü köprünün altında tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. Büyük zevkti." dedi. Alibeyler, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Ukrayna güzel ülke. Ukrayna ve Rusya, çok rahat gittiğimiz ülkelerdi, hiç sıkıntı yoktu. Üzücü bir durum. Duyduğumuzda şok olduğumuz bir durum. Üzücü bir olay." ifadelerini kullandı.

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Foto - Türkiye'ye ulaşmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Alibeyler,

Türkiye'ye ulaşmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Alibeyler, "Herkes mutlu, mutlu son. Bayrağımızı düşürmeden, gemimizi vurdurmadan, batırmadan, personelimizin sağlığını, hayatını riske atmadan, bir kaptanı en çok mutlu eden şey geminin şu halidir. Ben de şu an o mutluluğu yaşıyorum." açıklamasında bulundu.

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