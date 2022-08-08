Ukrayna'dan gelen gemi, Derince Limanı'na ulaştı! 'Tüylerim diken diken oldu'

Alibeyler, geminin yanaştığı limandaki iskelede gazetecilere, uzun zamandır bu anı beklediğini söyledi. Çornomorsk Limanı'na 11 Şubat'ta 11 bin ton dökme üre götürdüğünü anlatan Alibeyler, "13 gün sonra tam yükü bitirdim, tahliye ettim ne yazık ki bu üzücü olay, bu savaş patlak verdi." dedi. Alibeyler, limanın deniz trafiğine kapatıldığını dile getirerek, "Biz de yükümüzü boşaltmış, çıkış bekleyen gemiydik ama ne yazık ki çıkamadık. O zamandan beri liman içinde boş gemi olarak bekleme sürecine girdik; ne zaman bir çözüm çıkacak, ne zaman olaylar normale dönecek diye. Devletimizin ayın 22'sinde yapmış olduğu girişimlerle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, Milli Savunma Bakanlığımızın askeri kuvvetinde, Dışişleri Bakanlığımızın irtibat gücünde güzel bir sonuç oluştu. Bir tahıl koridoru çalışması başladı. Ben buna tahıl koridoru artı insani koridoru da ekliyorum çünkü gıda endeksli olduğu için taşınacak yükler, insani koridor da oluşmuş oluyor." ifadelerini kullandı.