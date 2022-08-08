2022-08-08 18:45:16 Ukrayna'dan gelen gemi, Derince Limanı'na ulaştı! 'Tüylerim diken diken oldu'
Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan yaklaşık 6 aylık bekleme sürecinin ardından Derince Limanı'na ulaşan Türk bandıralı mısır yüklü "Polarnet" gemisinin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler, "Vatanımızı, ülkemizi görmek bana ayrı bir keyif verdi. Uzun senedir açık deniz kaptanlığı, uzun yol kaptanlığı yapmaktayım ama hiç bu kadar özlem duymamıştım. Bu da ayrı bir anı olarak kalacak hayatımda." ifadelerini kullandı.