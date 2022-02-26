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Ukrayna'daki Türkler yola çıktı

2022-02-26 10:41:07
Ukrayna'daki Türkler yola çıktı

Rusya'nın harekat düzenlediği Ukrayna'da yaşayan Türklerin tahliyesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla başlatıldı.

#1
Foto - Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin irtibat kurduğu Türklerden 120 kişi, kiralanan 3 otobüsle Kiev'den Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin irtibat kurduğu Türklerden 120 kişi, kiralanan 3 otobüsle Kiev'den Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

#2
Foto - Savaş nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, aileleriyle birlikte bölgeden ayrılmak için otobüslere koştu.

Savaş nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, aileleriyle birlikte bölgeden ayrılmak için otobüslere koştu.

#3
Foto - Tahliye otobüsünde bulunan Türk vatandaşlarından Burak Tanış yaptığı açıklamada,

Tahliye otobüsünde bulunan Türk vatandaşlarından Burak Tanış yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 120 kişi, 2 gündür Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nde kalıyorduk. Devletimiz bize bugün 2 otobüs sağladı, biz de vatanımıza dönüyoruz. Şu an otobüslerde bebeğinden yaşlısına, iş insanından öğrencisine herkes var" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Tahliye edilen vatandaşlar böyle görüntülendi...

Tahliye edilen vatandaşlar böyle görüntülendi...

#5
Foto - Tahliye edilen vatandaşlar böyle görüntülendi...

Tahliye edilen vatandaşlar böyle görüntülendi...

#6
Foto - Tahliye edilen vatandaşlar böyle görüntülendi...

Tahliye edilen vatandaşlar böyle görüntülendi...

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