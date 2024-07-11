2024-07-11 10:21:04 Uğur Çiftçi: "Hedefimiz üst sıralara oynamak"
Sivasspor’un takım kaptanı Uğur Çiftçi, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Sivasspor olarak üst sıralara oynamak istiyoruz. Her sezon zorlu ama Sivasspor zaten devamlı hedefi olan bir kulüp ve hedefi olan bir takım. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp bu hedeflere ulaşacağız" dedi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da takım kaptanlarından Uğur Çiftçi, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki defans oyuncusu Çiftçi, yeni sezona çift idmanla hazırlandıklarını vurgulayarak, "Her sezon olduğu gibi bu sezon da yeni başladı.