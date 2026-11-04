Koç Holding gelen son haberle sarsıldı: Bunu hiç beklemiyorlardı

Şirket, 15 Mayıs 2026’da 3,5 milyar lira nominal değerli, 9 Kasım 2026 vadeli bono ihraç etti. Bononun getirisi TLREF referans oranına 75 baz puan eklenerek belirlenmişti. Arçelik, 10 Temmuz 2026’da ise 5 milyar lira nominal değerli, 10 Kasım 2026 vadeli ve yüzde 39,5 getirili başka bir bono ihracı gerçekleştirdi. Böylece şirketin finansal tablolarında, 9 ve 10 Kasım tarihlerinde vadesi dolacak toplam 8,5 milyar liralık nominal bono ihracı yer aldı.