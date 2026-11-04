Koç Holding gelen son haberle sarsıldı: Bunu hiç beklemiyorlardı
Koç Holding'in bünyesinde yer alan beyaz eşya markası Arçelik, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'ten gelen son verilerle sarsıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Koç Holding'in bünyesinde yer alan beyaz eşya markası Arçelik, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'ten gelen son verilerle sarsıldı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Koç Grubu şirketlerinden Arçelik’in uzun vadeli kredi notunu bir kademe düşürerek B+‘dan B’ye indirdi. Şirketin kredi notu görünümü ise negatif olarak korundu.
Arçelik’in 3 Kasım Salı günü saat 18.47’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama, şirketin bir hafta önce duyurduğu üçüncü çeyrek bilançosunun ardından geldi.
Arçelik’in 26 Ekim’de açıkladığı finansal tablolara göre, şirket 2026’nın üçüncü çeyreğinde 6,24 milyar lira konsolide net zarar kaydetti. Aynı dönemde satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 13,9 azalarak 138,97 milyar liraya geriledi.
Şirketin 30 Eylül itibarıyla toplam finansal borçlanmaları yaklaşık 288,2 milyar liraya ulaşırken, nakit ve nakit benzerleri 70,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Böylece net finansal borç 218,1 milyar lira oldu.
Şirket, 15 Mayıs 2026’da 3,5 milyar lira nominal değerli, 9 Kasım 2026 vadeli bono ihraç etti. Bononun getirisi TLREF referans oranına 75 baz puan eklenerek belirlenmişti. Arçelik, 10 Temmuz 2026’da ise 5 milyar lira nominal değerli, 10 Kasım 2026 vadeli ve yüzde 39,5 getirili başka bir bono ihracı gerçekleştirdi. Böylece şirketin finansal tablolarında, 9 ve 10 Kasım tarihlerinde vadesi dolacak toplam 8,5 milyar liralık nominal bono ihracı yer aldı.
Bu tutarlar bonoların nominal değerlerini ifade ediyor. Faiz ve kupon yükümlülükleriyle birlikte yapılacak nihai ödemeler farklılaşabilir. Söz konusu vadeler, şirketin açıklanmış borç ödeme takviminin bir parçası. Mevcut belgelerde bu bonolarla ilgili herhangi bir ödeme aksaması bilgisi bulunmuyor.
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