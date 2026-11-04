Ivan Karpov, Rusya'nın Türkiye planını duyurdu: Bu yüzden teklife 'evet' diyebilirler
Rus gazeteci Ivan Karpov, Rusya’nın önemli bir gerekçeyle Türk Devletleri Teşkilatı’na katılabileceğini öne sürdü. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Rus gazeteci Ivan Karpov, Rusya’nın önemli bir gerekçeyle Türk Devletleri Teşkilatı’na katılabileceğini öne sürdü. İşte detaylar...
Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre Rusya, Türk Devletler Teşkilatı (TDT)'na sporcularının yararlanması amacıyla katılım sağlayabilir.
23/24 sezonunda Türki devletlerden sporcuların Süper Lig'de yerli sayılması statüsünün Türkiye'de tekrar açılabileceği bu durumda ambargo uygulanan Rus sporcuların önünü açmak için Rusya'nın da birliğe katılım sağlayabileceği, bunun Rusya'da tartışıldığını yazdı.
Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Aleksei Batrakov yerli statüsünde oynayabilecek. Kislyak da kolayca Süper Lig'e gelebilecek. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu önerinin makul olduğunu ve böyle bir olasılığın gerçekten mevcut bulunduğunu da açıkladı.
Ancak bunun gerçekleşmesi için yalnızca Rusya'nın teşkilatla ilişkilerinin değişmesi yeterli olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili statü düzenlemesini de bu oyuncuları kapsayacak şekilde uygulaması gerekecek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23