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Ivan Karpov, Rusya'nın Türkiye planını duyurdu: Bu yüzden teklife 'evet' diyebilirler

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Ivan Karpov, Rusya'nın Türkiye planını duyurdu: Bu yüzden teklife 'evet' diyebilirler

Rus gazeteci Ivan Karpov, Rusya’nın önemli bir gerekçeyle Türk Devletleri Teşkilatı’na katılabileceğini öne sürdü. İşte detaylar...

#1
Foto - Ivan Karpov, Rusya'nın Türkiye planını duyurdu: Bu yüzden teklife 'evet' diyebilirler

Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre Rusya, Türk Devletler Teşkilatı (TDT)'na sporcularının yararlanması amacıyla katılım sağlayabilir.

#2
Foto - Ivan Karpov, Rusya'nın Türkiye planını duyurdu: Bu yüzden teklife 'evet' diyebilirler

23/24 sezonunda Türki devletlerden sporcuların Süper Lig'de yerli sayılması statüsünün Türkiye'de tekrar açılabileceği bu durumda ambargo uygulanan Rus sporcuların önünü açmak için Rusya'nın da birliğe katılım sağlayabileceği, bunun Rusya'da tartışıldığını yazdı.

#3
Foto - Ivan Karpov, Rusya'nın Türkiye planını duyurdu: Bu yüzden teklife 'evet' diyebilirler

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Aleksei Batrakov yerli statüsünde oynayabilecek. Kislyak da kolayca Süper Lig'e gelebilecek. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu önerinin makul olduğunu ve böyle bir olasılığın gerçekten mevcut bulunduğunu da açıkladı.

#4
Foto - Ivan Karpov, Rusya'nın Türkiye planını duyurdu: Bu yüzden teklife 'evet' diyebilirler

Ancak bunun gerçekleşmesi için yalnızca Rusya'nın teşkilatla ilişkilerinin değişmesi yeterli olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili statü düzenlemesini de bu oyuncuları kapsayacak şekilde uygulaması gerekecek.

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