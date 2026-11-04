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AK Partili isimden Fatma Betül Sayan Kaya talebi: Tüm salon ayağa kalktı

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AK Partili isimden Fatma Betül Sayan Kaya talebi: Tüm salon ayağa kalktı

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, adı fon kriziyle anılan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında parti içinden gelen bir talebi kamuoyuyla paylaştı.

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Foto - AK Partili isimden Fatma Betül Sayan Kaya talebi: Tüm salon ayağa kalktı

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir ilde gerçekleştirilen parti toplantısında eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yargılanması yönünde çağrı yapıldığını açıkladı.

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Foto - AK Partili isimden Fatma Betül Sayan Kaya talebi: Tüm salon ayağa kalktı

Şamil Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda, fon soruşturmasına ilişkin AK Parti teşkilatlarının tutumunu aktardı.

#3
Foto - AK Partili isimden Fatma Betül Sayan Kaya talebi: Tüm salon ayağa kalktı

Şamil Tayyar yaptığı açıklamada, "Fon vurgununa en büyük reaksiyon AK Parti içinden yükseliyor. Siyasette pek alışık olmadığımız bir durum. Ayrıca, 25 yıllık siyasi partinin reflekslerinin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor. Bakın, size çok çarpıcı bir örnek vereceğim, AK Parti içindeki öfke katsayısını tahmin edin.

#4
Foto - AK Partili isimden Fatma Betül Sayan Kaya talebi: Tüm salon ayağa kalktı

Daha dün. Bir ilimizdeki parti toplantısında bir il başkan yardımcısı söz alıp ayağa kalkıyor, fon vurgununa öfke kusuyor ve sonra şöyle diyor: “Biz Fatma Betül Sayan’ı yargılanırken görmek istiyoruz.”

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Foto - AK Partili isimden Fatma Betül Sayan Kaya talebi: Tüm salon ayağa kalktı

“Kişisel husumet” diye düşünebilirsiniz, “fevri bir çıkış”diyebilirsiniz. Ancak salondaki herkes bu talebi ayakta alkışlıyor. İşin özü budur" ifadelerini kullandı.

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Foto - AK Partili isimden Fatma Betül Sayan Kaya talebi: Tüm salon ayağa kalktı

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Yorumlar

ata

buldunuz bi keçi hadi bakalım... ama bence bu eski bakan biraz fazla abanmış... acemi yani... otuz senedir en azından işini götüren götürdü... köprünün altından çoooook sular aktı. öyle beşyüz bin mağdur yok. borsa külliyen bir katakulli yeriydi.. inanmayan geriye dönük bakabilir... en fazla yükselen hisselerin yani yüzde on tavan yapanların bir tanesinin ismini duymuş mu... tamamen uyduruk bir şekilde ilerliyordu. patladı...

Mikail okuroğlu

Tabiki adalet ama bu anayasa yetmiyor herkes için nerden bulutunun cevabı olmalıdır işte fatih sultan mehmet davası deyilmi....
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