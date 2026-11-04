AK Partili isimden Fatma Betül Sayan Kaya talebi: Tüm salon ayağa kalktı
AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, adı fon kriziyle anılan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında parti içinden gelen bir talebi kamuoyuyla paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, adı fon kriziyle anılan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında parti içinden gelen bir talebi kamuoyuyla paylaştı.
Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir ilde gerçekleştirilen parti toplantısında eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yargılanması yönünde çağrı yapıldığını açıkladı.
Şamil Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda, fon soruşturmasına ilişkin AK Parti teşkilatlarının tutumunu aktardı.
Şamil Tayyar yaptığı açıklamada, "Fon vurgununa en büyük reaksiyon AK Parti içinden yükseliyor. Siyasette pek alışık olmadığımız bir durum. Ayrıca, 25 yıllık siyasi partinin reflekslerinin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor. Bakın, size çok çarpıcı bir örnek vereceğim, AK Parti içindeki öfke katsayısını tahmin edin.
Daha dün. Bir ilimizdeki parti toplantısında bir il başkan yardımcısı söz alıp ayağa kalkıyor, fon vurgununa öfke kusuyor ve sonra şöyle diyor: “Biz Fatma Betül Sayan’ı yargılanırken görmek istiyoruz.”
“Kişisel husumet” diye düşünebilirsiniz, “fevri bir çıkış”diyebilirsiniz. Ancak salondaki herkes bu talebi ayakta alkışlıyor. İşin özü budur" ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23