2024-08-23 07:32:38 UEFA Avrupa Ligi: Lugano: 3 - Beşiktaş: 3
UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 51. dakikada orta alandan Al-Musrati’nin pasında Rafa Silva, topuğuyla ceza sahası içindeki Gedson’a pasını aktardı. Bu oyuncu sağ çaprazdan çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2 53. dakikada Lugano savunmasının çıkarken kaptırdığı topta araya giren Rashica, sağ taraftan pasını ceza sahası içine aktardı. Gedson Fernandes’in sağ çaprazdan şutunda kaleci Saipi meşin yuvarlağı kornere çeldi. 55. dakikada sol taraftan Masuaku’nun arka direğe kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Al Musrati yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3 56. dakikada Aliseda, ceza yayında aldığı topu ceza sahası içindeki Steffen’e aktardı. Steffen’in uzak direğe bekletmeden plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3