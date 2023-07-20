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Spor
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UEFA açıkladı! İşte Türkiye’nin sırası

2023-07-20 13:53:04
UEFA açıkladı! İşte Türkiye’nin sırası

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41. sıradaki yerini korudu.

#1
Foto - UEFA açıkladı! İşte Türkiye’nin sırası

FIFA'nın internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. Son dünya şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korumayı başardı.

#2
Foto - UEFA açıkladı! İşte Türkiye’nin sırası

İlk 10 sırada yer alan ülkelerin yerleri değişmezken, A Milli Futbol Takımı 1484 puanla 41. basamakta bulunuyor.

#3
Foto - UEFA açıkladı! İşte Türkiye’nin sırası

Ay-yıldızlıların 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri’ndeki rakiplerinden, Hırvatistan 6’ıncı, Galler 35’inci, Ermenistan 90’ıncı ve Letonya 134. sırada yer aldı. İlk 10 sıradaki ülkeler şöyle:

#4
Foto - UEFA açıkladı! İşte Türkiye’nin sırası

Arjantin: 1843,73

#5
Foto - UEFA açıkladı! İşte Türkiye’nin sırası

Fransa: 1843,54

#6
Foto - UEFA açıkladı! İşte Türkiye’nin sırası

Brezilya: 1828,27

#7
Foto - UEFA açıkladı! İşte Türkiye’nin sırası

İngiltere: 1797,39

#8
Foto - UEFA açıkladı! İşte Türkiye’nin sırası

Belçika: 1788,55

#9
Foto - UEFA açıkladı! İşte Türkiye’nin sırası

Hırvatistan: 1742,55

#10
Foto - UEFA açıkladı! İşte Türkiye’nin sırası

Hollanda: 1731,23

#11
Foto - UEFA açıkladı! İşte Türkiye’nin sırası

İtalya: 1726,58

#12
Foto - UEFA açıkladı! İşte Türkiye’nin sırası

Portekiz: 1718,25

#13
Foto - UEFA açıkladı! İşte Türkiye’nin sırası

İspanya: 1703,45

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