Buzların ardında ne gördü? ABD'li amiralin yaklaşık 100 yıllık sırrı hâlâ çözülemedi
Kutup kâşifi Amiral Richard E. Byrd'ın yaklaşık bir asır önce gerçekleştirdiği uçuşlar bugün bile tartışılıyor. Kuzey Kutbu'na ulaştığını açıklayan, ardından Antarktika'nın bilinmeyen bölgelerini havadan inceleyen Byrd'ın adı yıllar sonra çok daha esrarengiz bir iddiayla anılmaya başladı: Buzların ötesinde gördüğü şeylerin açıklanmasına izin verilmediği öne sürüldü. Peki gerçek belgeler ne söylüyor, efsane nerede başlıyor?