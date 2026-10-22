Buzların ardında ne gördü? ABD'li amiralin yaklaşık 100 yıllık sırrı hâlâ çözülemedi

PEKİ BU GİZLİ GÜNLÜK GERÇEK Mİ? Hikâyenin en kritik noktası burası. Byrd'ın gerçek günlükleri ve kişisel belgeleri Ohio State Üniversitesi arşivlerinde bulunuyor. Ancak internette Byrd'a atfedilen, buzların altında veya ötesinde gelişmiş bir uygarlıktan söz eden “gizli günlük” anlatısının gerçek Byrd günlüğü olduğunu kanıtlayan güvenilir tarihî bir belge bulunmuyor. Dolayısıyla “Byrd bunları kesinlikle gördü” demek mümkün değil. Aynı şekilde Byrd'ın gördüklerini anlattığı için ABD yönetimi tarafından “deli ilan edildiği” iddiasını doğrulayan güvenilir bir kayıt da bulunmuyor. Tam tersine Byrd'ın resmî kariyeri devam etti. Daha sonraki yıllarda yeniden aktif göreve çağrıldı ve 1955'te Operation Deep Freeze'in ilk aşamasında görev aldı. Byrd, 11 Mart 1957'de hayatını kaybetti.