Gözler Merkez Bankası'nın kararında! 'Faiz bu seviyeye inecek'

Fransa'da artan olaylar neticesinde hafta başından beri negatif seyreden Avrupa borsaları, dün bilançolardan alınan olumlu sinyallerle nefes aldı. Avrupa'nın en büyük teknoloji şirketlerinden SAP, üçüncü çeyrek bilançosu beklentileri aştı. Şirketin çeyreklik geliri 10 milyar avroyu aştı. Şirket, 2026 gelirlerinin 36,3 milyar ila 36,8 milyar avro aralığında olacağını öngördü. Öte yandan Fransa'daki olaylar sonucunda ülke tahvillerinde risk priminin yükselmeye devam ediyor. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'in üzerine çıkarak 24 yılın en yüksek seviyesini gördü. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 160 baz puana yaklaştı. Bölgede dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,5 ile Ekim 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ayrıca ülkenin toplam kamu borcunun eylül sonu itibarıyla ilk kez 3 trilyon sterlini aştığı tahmin edildi. Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,35 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne negatif başladı.