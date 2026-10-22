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Ekonomi
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Gözler Merkez Bankası'nın kararında! 'Faiz bu seviyeye inecek'

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Gözler Merkez Bankası'nın kararında! 'Faiz bu seviyeye inecek'

ABD, Avrupa ve Asya'daki gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu'da yaşananlar küresel piyasaları etkilerken, bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı merak konusu oldu. Analistler Merkez Bankası'nın faizi düşüreceğini belirterek rakam verdiler. İşte detaylar...

#1
Foto - Gözler Merkez Bankası'nın kararında! 'Faiz bu seviyeye inecek'

Küresel piyasalarda, ABD'de büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarından alınan sinyaller ve yapay zeka yatırımlarının finansmanıyla ilgili endişelerin sürmesiyle karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

#2
Foto - Gözler Merkez Bankası'nın kararında! 'Faiz bu seviyeye inecek'

ABD'de bilanço sezonu giderek yoğunlaşırken, dün teknoloji şirketi Meta güçlü finansal sonuçlar bildirdi. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise karlılık konusunda beklentileri karşılayamadı. Meta'nın net karı bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 264 artarak 9,9 milyar dolara ulaşırken, Tesla'nın net karı ise aynı dönemde yüzde 43 azalışla 787 milyon dolara düştü.

#3
Foto - Gözler Merkez Bankası'nın kararında! 'Faiz bu seviyeye inecek'

Hızlanan bilanço takviminde ABD'deki büyük teknoloji şirketlerinin karlılıklarına ilişkin soru işaretlerinin tam olarak giderilememesi ve yapay zeka alanında devasa yatırımların finansmanına ilişkin endişelerin devam etmesi varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

#4
Foto - Gözler Merkez Bankası'nın kararında! 'Faiz bu seviyeye inecek'

Bunun yanı sıra Orta Doğu'daki gerilimlerin her an yeniden artabileceği korkuları da piyasalar üzerinde baskı unsuru olarak kalmaya devam ederken, Körfez'deki belirsizlikler nedeniyle petrol fiyatları yüksek seviyelerde seyrediyor. Yükselen petrol fiyatlarıyla dünya genelinde artan enflasyon endişeleri, merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceğine yönelik öngörüleri desteklemeyi sürdürüyor.

#5
Foto - Gözler Merkez Bankası'nın kararında! 'Faiz bu seviyeye inecek'

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini yüzde 86 ihtimalle sabit bırakacağı beklenirken, aralık toplantısında ise 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

#6
Foto - Gözler Merkez Bankası'nın kararında! 'Faiz bu seviyeye inecek'

Dün, New York borsası şirketlerin finansal sonuçlarına ilişkin olumlu beklentilerle pozitif seyirle kapanırken, piyasa kapanışının ardından gelen bilançolardan alınan karışık sinyaller ve Orta Doğu'daki gerilimlerin tırmanabileceği endişeleri yeni günde Asya tarafında satıcılı bir seyrin oluşmasına yol açtı.

#7
Foto - Gözler Merkez Bankası'nın kararında! 'Faiz bu seviyeye inecek'

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşa girmesinin sebebinin Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu kaydederek, bunun "yaptığı en iyi işlerden biri" olduğunu savundu. Buna ek olarak The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ismi verilmeyen ABD'li yetkililer ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan diğer kaynaklar, ABD ve İsrail ordularının ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yapılacak yeni saldırılar için "somut planlar hazırladığını" ileri sürdü.

#8
Foto - Gözler Merkez Bankası'nın kararında! 'Faiz bu seviyeye inecek'

Fransa'da artan olaylar neticesinde hafta başından beri negatif seyreden Avrupa borsaları, dün bilançolardan alınan olumlu sinyallerle nefes aldı. Avrupa'nın en büyük teknoloji şirketlerinden SAP, üçüncü çeyrek bilançosu beklentileri aştı. Şirketin çeyreklik geliri 10 milyar avroyu aştı. Şirket, 2026 gelirlerinin 36,3 milyar ila 36,8 milyar avro aralığında olacağını öngördü. Öte yandan Fransa'daki olaylar sonucunda ülke tahvillerinde risk priminin yükselmeye devam ediyor. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'in üzerine çıkarak 24 yılın en yüksek seviyesini gördü. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 160 baz puana yaklaştı. Bölgede dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,5 ile Ekim 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ayrıca ülkenin toplam kamu borcunun eylül sonu itibarıyla ilk kez 3 trilyon sterlini aştığı tahmin edildi. Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,35 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne negatif başladı.

#9
Foto - Gözler Merkez Bankası'nın kararında! 'Faiz bu seviyeye inecek'

ABD'de SpaceX ve Meta'nın güçlü kazanç açıklaması yeni günde Asya borsalarını yukarı çekmeye yetmedi. Yarı iletken sektöründeki gelişmeleri fiyatlamaya daha duyarlı olan Asya borsalarında yapay zeka yatırımlarının nasıl finanse edileceğine yönelik soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırıyor. Öte yandan Orta Doğu'daki gerilimlerin sonucunda petrol fiyatlarının yükselmesi enerji maliyetleri ve enflasyon endişelerini artırıyor. Bu durum özellikle enerji ithalatına bağımlı Asya ekonomileri açısından olumsuz bir unsur olarak kalmaya devam ediyor. Ayrıca yüksek enflasyon ve faizlerin uzun süre yüksek kalması ihtimali, büyüme odaklı teknoloji hisselerinin değerlemelerini baskılıyor. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,7 düştü.

#10
Foto - Gözler Merkez Bankası'nın kararında! 'Faiz bu seviyeye inecek'

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kaybederek 11.577,12 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,29 yükseldi. Yurt içinde gözler TCMB'nin alacağı para politikası kararlarına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bu toplantıda TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.

#11
Foto - Gözler Merkez Bankası'nın kararında! 'Faiz bu seviyeye inecek'

Dolar/TL dünü 49,5600'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,6240'tan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.300 puanın destek, 11.700 ve 11.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

#12
Foto - Gözler Merkez Bankası'nın kararında! 'Faiz bu seviyeye inecek'

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

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