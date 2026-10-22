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Ekonomi
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BYD gelmedi onlar geliyor: Edirne'ye kuracaklar

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BYD gelmedi onlar geliyor: Edirne'ye kuracaklar

Çinli otomobil devi BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararından vazgeçmesinin yankıları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çinli döküm firması, Edirne'de yatırıma hazırlanıyor.

#1
Foto - BYD gelmedi onlar geliyor: Edirne'ye kuracaklar

Gelecek yıl eylül ayında faaliyete geçmesi hedeflenen tesiste ilk etapta yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen yatırım tanıtım programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin stratejik konumu ve gelişen sanayi altyapısıyla yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

#2
Foto - BYD gelmedi onlar geliyor: Edirne'ye kuracaklar

Kentte 4 yeni organize sanayi bölgesinin kurulduğunu anımsatan Sezer, yenilikçi, yenilenebilir enerji odaklı ve katma değeri yüksek yatırımları Edirne'ye kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

#3
Foto - BYD gelmedi onlar geliyor: Edirne'ye kuracaklar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin destekleriyle OSB yatırımlarının ilerlediğini aktaran Sezer, altyapısı tamamlanan bölgelerde firmaların fabrika inşaatlarına başladığını kaydetti. Sezer, Uzunköprü OSB'de ise altyapı çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, yer tahsisi yapılan firmaların yatırımlarını hayata geçirmesini beklediklerini belirtti.

#4
Foto - BYD gelmedi onlar geliyor: Edirne'ye kuracaklar

Edirne'nin uluslararası ticaret güzergahları ve demir yolu yatırımları sayesinde lojistik açıdan öneminin arttığını vurgulayan Sezer, şöyle konuştu: "Edirne lokasyon olarak çok önemli bir stratejik konuma geçmiş durumda. Özellikle Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve demir yoluna yapılan yatırımlarla birlikte yük taşımacılığında da önemli bir kapasiteye ulaşılacak. Edirne'nin stratejik konumdan şimdiden faydalanmak isteyen firmalar geliyor. Bizler de Valilik olarak oluşturduğumuz ekosistemle firmalara her türlü yardımı ve kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz."

#5
Foto - BYD gelmedi onlar geliyor: Edirne'ye kuracaklar

Atatürk OSB'de kurulacak tesis için yatırımcı firmayla sözleşmenin imzalandığını bildiren Sezer, kısa süre içerisinde temel atılarak inşaat çalışmalarına başlanmasının planlandığını söyledi. Tesisin gelecek yıl eylül ayında üretime geçmesinin hedeflendiğini belirten Sezer, yatırımın ilk aşamasında döküm üretimi yapılacağını, ikinci aşamasında ise 3D teknolojilerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı ileri teknoloji üretimine geçileceğini ifade etti.

#6
Foto - BYD gelmedi onlar geliyor: Edirne'ye kuracaklar

Sezer, ilk etapta yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlaması beklenen yatırımın teknoloji transferini de kapsadığını belirterek, tesisin Edirne'ye hayırlı olmasını diledi. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yamin Zhang da uzun yıllardır iş ortaklığı yaptığı kişinin Edirne'de bulunmasının yatırım kararlarında etkili olduğunu söyledi. Türkiye'yi sevdiğini dile getiren Zhang, "Toplamda 40 milyon dolarlık yatırım yapacağız. İleri teknoloji en iyi döküm makinelerini Türkiye'ye getireceğiz." dedi

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