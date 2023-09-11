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Uçuruma yuvarlanan yaşlı adamın feci ölümü

2023-09-11 13:38:39
Uçuruma yuvarlanan yaşlı adamın feci ölümü

Bitlis’te tepelik alandan düşen Emin Demircan isimli vatandaş hayatını kaybetti.

#1
Foto - Uçuruma yuvarlanan yaşlı adamın feci ölümü

Edinilen bilgiye göre olay, Bitlis-Tatvan çevre yolu mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - Uçuruma yuvarlanan yaşlı adamın feci ölümü

epelik alana çıkan 75 yaşındaki Emin Demircan isimli vatandaş, bir anda dengesini kaybederek düştü.

#3
Foto - Uçuruma yuvarlanan yaşlı adamın feci ölümü

Çevredekilerin olayı fark etmesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Uçuruma yuvarlanan yaşlı adamın feci ölümü

Olay yerinde hayatını kaybeden Emin Demircan’ın cenazesi otopsi için Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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