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Uçakta korkutan anlar! Çok sayıda yaralı var

2024-01-29 14:55:39
Uçakta korkutan anlar! Çok sayıda yaralı var

Ajanslara son dakika olarak düşen bir uçak kazası bildirildi. Meydana gelen olayda 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Uçakta korkutan anlar! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Los Angeles kentinden Hawaii'ye giden yolcu uçağının sert iniş yapması sonucu 6 kişi yaralandı.

#2
Foto - Uçakta korkutan anlar! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Los Angeles kentinden Hawaii'ye giden yolcu uçağının sert iniş yapması nedeniyle 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

#3
Foto - Uçakta korkutan anlar! Çok sayıda yaralı var

CNN'in haberine göre, American Airlines'ın 271 sefer sayılı Los Angeles-Hawaii uçuşunda iniş sırasında henüz belirlenemeyen nedenle sorun yaşandı.

#4
Foto - Uçakta korkutan anlar! Çok sayıda yaralı var

Hawaii'deki Kahului Havalimanı'na, içinde 167 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunan uçağın sert iniş yapması sonucu 1 yolcu ve 5 uçuş görevlisi yaralandı. Yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

#5
Foto - Uçakta korkutan anlar! Çok sayıda yaralı var

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın tedbir amaçlı kullanım dışı bırakıldığı belirtildi. ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) internet sitesinde yer alan açıklamada, uçağın sert iniş yapmasının nedeninin inceleneceği kaydedildi.

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