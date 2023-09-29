Üç ilimizde tarih fışkırıyor! O sektörde nefesler tutuldu: Emeklilerin tercih ettiği o yere akın akın göç ediyorlar!

Emeklilikte en çok tercih edilen 3 şehir belli oldu. Durumu iyi olan birçok kişi emekli olduktan sonra bu 3 şehre yerleşiyor. İşte o şehirler Emeklilik dönemi, birçok insanın hayatındaki en önemli aşamalardan biridir. Bu dönemde, yaşam kalitesi yüksek bir şehirde yaşamak, emeklilik hayatınızı daha da keyifli hale getirebilir.Yapılan bir araştırmaya göre emeklilerin en çok tercih ettiği 3 şehir sırasıyla ''Antalya, İzmir ve Muğla'' oldu. İşte o şehirlerle ilgili bilgiler.