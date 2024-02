Murat Kurum'un projelerinin güven verici olduğunu ifade eden Uğur, "Murat Kurum, daha İstanbul adaylığı kesinleşmeden önce ekibini kurdu ve hazırlanmaya başladı. Adaylığının ilân edilmesiyle birlikte de sahada. Biz onu zaten sahada görmeye hep alıştık. Yangında, sel felaketinde, depremde; her yerde… O nedenle sanki her şey tanıdık geliyor insana. Bu da çok güven verici tabii. Murat Kurum önceki günkü lansmanı dâhil her iki lansmanında da ortaya koyduğu proje ve vaatleriyle göz dolduruyor" dedi.