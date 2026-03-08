İstanbul’un Selatin Camileri! 67 yıllık inşa süreciyle Osmanlı’nın en uzun süren camisi: Eminönü'nün simgesi Yeni Cami
İstanbul'un tarihi ticaret merkezlerinden Eminönü'ndeki Yeni Cami, 1598 yılında temeli atılıp 1665 yılında ibadete açılması dolayısıyla "Osmanlı tarihinde inşaat süresi en uzun olan cami" olarak biliniyor. Tarihi, coğrafi konumu ve Osmanlı klasik mimarisinin özellikleriyle meşhur yapı Sultan 1. Ahmet’in Valide Sultan'ın yaptırdığı bu camiyi tamamlamak yerine Sultanahmet Camisi'nin inşaatını başlatması nedeniyle Yeni Cami ancak Sultanahmet Camisi bittikten sonra tamamlanabilmiştir.