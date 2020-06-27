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Murat Karayılan
Dünya

Murat Karayılan "orası düşerse bölgenin tamamını alırlar" demişti... Mehmetçik ele geçirdi!

Mehmetçik, terör örgütü PKK'nın elebaşısı Murat Karayılan'ın “Düşerse Haftanin'in tamamını alırlar” dediği Akrep Tepesini de ele geçirdi. Bö..
Wagner Libya'da kritik bölgeyi ele geçirdi! 'Görülmemiş bir Rus kötülüğü'
Dünya

Wagner Libya'da kritik bölgeyi ele geçirdi! 'Görülmemiş bir Rus kötülüğü'

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, darbeci Hafter saflarında savaşan Rus paralı askerleri Wagner'in Şerare Petrol Sahasını ele geçirmesine ..
Mesele adalet değil 123 milyonluk rant!
Gündem

Mesele adalet değil 123 milyonluk rant!

Mesleki sorunlara çözüm üretmek yerine marjinal çevrelerin sözcülüğüne soyunan meslek kuruluşlarının, üzerinde çalışılan ‘Avukatlık Yasası’,..
Patlama sonrası İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu
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Patlama sonrası İstanbul Valiliği acı haberi duyurdu

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de bulunan tekstil atölyesinde meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, yabancı uyruklu..
YKS'ye girecek gencin 1 yıllık emeği kimliğindeki küçük detay yüzünden boşa gitti
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YKS'ye girecek gencin 1 yıllık emeği kimliğindeki küçük detay yüzünden boşa gitti

Bursa'da akranları gibi YKS sınavında ter koşturmak için okula gelen genç, kimliğinde fotoğrafının olmaması nedeniyle sınava alınmadı...
Cemal Enginyurt'tan Bülent Arınç'a olay sözler!
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Cemal Enginyurt'tan Bülent Arınç'a olay sözler!

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın MHP ile ilgili sözleri sonrası sert tepki gö..

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