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Türkiye'yi seçmediler: 8 milyar dolar maalesef ülkeden uçup gitti

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Türkiye'yi seçmediler: 8 milyar dolar maalesef ülkeden uçup gitti

Türkiye'deki turizm gideri devasa boyutlara ulaştı. Yerli turist yurtdışında tatile 8,2 milyar dolar harcadı. İşte detaylar...

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#1
Foto - Türkiye'yi seçmediler: 8 milyar dolar maalesef ülkeden uçup gitti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3. Çeyrek Turizm İstatistiklerini paylaştı. TÜİK verilerinde dikkat çeken detay ise yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaş oranı oldu. Türkiye turizmden bu yılın dokuz ayında 51,2 milyar dolar gelir elde ederken, turizm gideri çok daha hızlı artarak 8 milyar doları aştı.

#2
Foto - Türkiye'yi seçmediler: 8 milyar dolar maalesef ülkeden uçup gitti

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 11 milyon 897 bin 355 kişi olmuştu. Bu ziyaretlerde kişi başı ortalama harcama 807 dolar olarak gerçekleşirken, 2025 yılının tamamında yurt dışına yapılan toplam harcama 9,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

#3
Foto - Türkiye'yi seçmediler: 8 milyar dolar maalesef ülkeden uçup gitti

Ancak 2026 tablosu, yurtdışı seyahat eğilimlerindeki ivmelenmeyi çok daha net bir şekilde ortaya koydu. 2026 yılının ilk 9 aylık döneminde yurt dışına çıkan vatandaş sayısı ve harcama grafiği rekor orada yükseldi.

#4
Foto - Türkiye'yi seçmediler: 8 milyar dolar maalesef ülkeden uçup gitti

Yılın birinci çeyreğinde yurtdışına giden vatandaş sayısı 2,9 milyon kişiyi geçti. Kişi başı ortalama harcama 758 dolar olurken, bu dönemde toplam 2,2 milyar dolar harcama yapıldı. İkince çeyrekte kişi sayısı 3,4 milyonu aştı. Kişi başı ortalama harcama 863 dolar olarak gerçekleşti ve toplam 2,9 milyar dolarlık döviz harcandı. Üçüncü çeyrekte ise yurt dışına çıkan vatandaş sayısı yüzde 24,2’lik artışla 4,2 milyon kişiye fırladı. Kişi başı ortalama harcama 723 dolar olurken, harcama 3 milyar lirayı geçti.

#5
Foto - Türkiye'yi seçmediler: 8 milyar dolar maalesef ülkeden uçup gitti

Bu rakamlarla birlikte 2026 yılı 9 aylık dönemde toplam 10,5 milyondan fazla vatandaş yurt dışına çıkarken, ülkeden giden toplam döviz miktarı 8 milyar 227 milyon dolar oldu.

#6
Foto - Türkiye'yi seçmediler: 8 milyar dolar maalesef ülkeden uçup gitti

Veriler arasındaki en çarpıcı detay ise süre ve miktar kıyaslamasında ortaya çıktı. 2025 yılının tamamında yapılan toplam 9,6 milyar dolarlık harcamaya, 2026'nın henüz ilk 9 ayında ulaşıldı. Sadece 9 ayda harcanan 8,22 milyar dolar, 12 aylık geçmiş veriyle kıyaslandığında, vatandaşın yurt dışı seyahat bütçesindeki devasa sıçramayı gözler önüne serdi. Yılın son çeyreğindeki seyahat hareketlilikleri ve tatil eğilimleri göz önüne alındığında, 2026 yılsonunda bu rakamların geçen yılı katlayarak aşması ve tüm zamanların rekorunu kırması bekleniyor.

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Yorumlar

Mehmet

Bizim ac gozlu turizm isletmeleri sayesinde oluyo bunlar hep

Abdullah

Yunanistanda tatil Türkiyedekinin üçte biri fiyata. Millet enayi mi?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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