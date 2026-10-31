Türkiye'yi seçmediler: 8 milyar dolar maalesef ülkeden uçup gitti

Veriler arasındaki en çarpıcı detay ise süre ve miktar kıyaslamasında ortaya çıktı. 2025 yılının tamamında yapılan toplam 9,6 milyar dolarlık harcamaya, 2026'nın henüz ilk 9 ayında ulaşıldı. Sadece 9 ayda harcanan 8,22 milyar dolar, 12 aylık geçmiş veriyle kıyaslandığında, vatandaşın yurt dışı seyahat bütçesindeki devasa sıçramayı gözler önüne serdi. Yılın son çeyreğindeki seyahat hareketlilikleri ve tatil eğilimleri göz önüne alındığında, 2026 yılsonunda bu rakamların geçen yılı katlayarak aşması ve tüm zamanların rekorunu kırması bekleniyor.