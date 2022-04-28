2022-04-28 23:07:45 Twitter'ı en çok kullanan ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası
2022 yılının en aktif Twitter kullanan ülkeleri belli oldu.
2022 yılının en aktif Twitter kullanan ülkeleri belli oldu.
Ajans Press'in Statista'dan derlediği verilere göre 2022 yılının en aktif Twitter kullanan ülkeleri belli oldu.
ABD İLK SIRADA - Derlenen bu veriler ışığında, Twitter'ın 76,9 milyon kullanıcı ile en çok ABD'de popüler olduğu görüldü.
Japonya ile 58 milyon kullanıcı ile ikinci sırada yer alırken, 23,6 milyon ile Hindistan Japonya'yı takip etti.
TÜRKİYE BEŞİNCİ - 19 milyon ile Brezilya dördüncü olurken, Türkiye'de Twitter'ın 16,1 milyon kişi tarafından kullanıldığı belirtildi.
Türkiye'deki Twitter hesaplarının Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin kullanım sayılarının çok üstünde olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın aldı.
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