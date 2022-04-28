  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
7
Twitter'ı en çok kullanan ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası

2022-04-28 23:07:45
Twitter'ı en çok kullanan ülkeler belli oldu! İşte Türkiye'nin sırası

2022 yılının en aktif Twitter kullanan ülkeleri belli oldu.

#1
Foto - Ajans Press'in Statista'dan derlediği verilere göre 2022 yılının en aktif Twitter kullanan ülkeleri belli oldu.

Ajans Press'in Statista'dan derlediği verilere göre 2022 yılının en aktif Twitter kullanan ülkeleri belli oldu.

#2
Foto - ABD İLK SIRADA - Derlenen bu veriler ışığında, Twitter'ın 76,9 milyon kullanıcı ile en çok ABD'de popüler olduğu görüldü.

ABD İLK SIRADA - Derlenen bu veriler ışığında, Twitter'ın 76,9 milyon kullanıcı ile en çok ABD'de popüler olduğu görüldü.

#3
Foto - Japonya ile 58 milyon kullanıcı ile ikinci sırada yer alırken, 23,6 milyon ile Hindistan Japonya'yı takip etti.

Japonya ile 58 milyon kullanıcı ile ikinci sırada yer alırken, 23,6 milyon ile Hindistan Japonya'yı takip etti.

#4
Foto - TÜRKİYE BEŞİNCİ - 19 milyon ile Brezilya dördüncü olurken, Türkiye'de Twitter'ın 16,1 milyon kişi tarafından kullanıldığı belirtildi.

TÜRKİYE BEŞİNCİ - 19 milyon ile Brezilya dördüncü olurken, Türkiye'de Twitter'ın 16,1 milyon kişi tarafından kullanıldığı belirtildi.

#5
Foto - Türkiye'deki Twitter hesaplarının Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin kullanım sayılarının çok üstünde olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'deki Twitter hesaplarının Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin kullanım sayılarının çok üstünde olduğu ortaya çıktı.

#6
Foto - Öte yandan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın aldı.

Öte yandan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın aldı.

Türkiye'nin başına bela oldu! Esra Ezmeci yine mide bulandırdı
Medya

Türkiye'nin başına bela oldu! Esra Ezmeci yine mide bulandırdı

Türkiye'de aile yapısını dinamitleyen ahlaksız dizilere ev sahipliği yapan FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna "psikolog" diye pazarladığı Esra E..
Duyunca şaşırmayın! Demirtaş'ı HDP’nin başına geçiren ismi açıkladı
Gündem

Duyunca şaşırmayın! Demirtaş'ı HDP’nin başına geçiren ismi açıkladı

Yazar Galip İlhaner, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ı, HDP'nin başına geçiren kişinin Gezi finansörü Osman Kavala olduğunu bildirdi. ..
Başın göğe erdi mi şimdi? ‘Ar’sız Müjde Abdullah Gül'e neler dedi neler
Gündem

Başın göğe erdi mi şimdi? ‘Ar’sız Müjde Abdullah Gül'e neler dedi neler

Ahlaksız Yeşilçam'ın dizilerinin oyuncusu Müjde Ar, cezasını bulan Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala'ya arka çıkması nedeniyle eski..
Erdoğan'ın eski danışmanından akılalmaz sözler!
Siyaset

Erdoğan'ın eski danışmanından akılalmaz sözler! "AK Parti'ye kapatma davası açıldığında..."

Gelecek Partisi'nin medya organı Karar'da köşe karalayan Akif Beki, mensubu olduğu partiye yakışacak saçmalıklara devam ediyor. Tayyip Erdoğ..
Erdoğan'dan ayar üzerine ayar! Özgür Özel'i 90'a taktı
Gündem

Erdoğan'dan ayar üzerine ayar! Özgür Özel'i 90'a taktı

Suudi Arabistan'a ziyareti öncesi açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haddini ve boyunu aşarak "Kavala özgürdür. Tarih önünde..
Altın fiyatları düştü! Uzman isim altın için yeni tahminini duyurdu: Hemen bunu yapın
Ekonomi

Altın fiyatları düştü! Uzman isim altın için yeni tahminini duyurdu: Hemen bunu yapın

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın fiyatlarındaki gerileme durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şu anda altın almak ma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay