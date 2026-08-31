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Türkiye’nin efsane televizyon kanalı satıldı! İşte kimsenin tahmin edemeyeceği yeni sahibi

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Türkiye’nin efsane televizyon kanalı satıldı! İşte kimsenin tahmin edemeyeceği yeni sahibi

Sinema sektöründeki çalışmalarıyla bilinen ve "Çatlı" filminin yapımcılığını üstlenen şirket, Türkiye’nin efsane televizyon kanalını satın aldığını duyurdu.

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Foto - Türkiye’nin efsane televizyon kanalı satıldı! İşte kimsenin tahmin edemeyeceği yeni sahibi

Türk televizyonculuğunun köklü markalarından Flash Haber TV, TMSF kayyım sürecinin ardından Safe Media bünyesine katıldı. Safe Media Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin, kanalın yeni logosu ve eğlence odaklı yayın anlayışıyla yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Flash TV'nin yeni dönemde dijital platformlarda da etkin şekilde yer alacağı belirtildi.

#2
Foto - Türkiye’nin efsane televizyon kanalı satıldı! İşte kimsenin tahmin edemeyeceği yeni sahibi

Flash TV'de yeniden yapılanma süreci başladı. Sinema sektöründeki çalışmalarıyla bilinen ve "Çatlı" filminin yapımcılığını üstlenen Safe Media, televizyon sektörüne adım atarak Flash TV'yi bünyesine kattığını açıkladı.

#3
Foto - Türkiye’nin efsane televizyon kanalı satıldı! İşte kimsenin tahmin edemeyeceği yeni sahibi

Yeni yönetimle birlikte kanalın yayın çizgisinde de önemli değişikliklere gidilecek. Flash TV'nin ağırlıklı olarak eğlence odaklı ulusal bir televizyon kanalı olarak konumlandırılması planlanıyor. Yeniden yapılanma kapsamında Flash TV'nin logosu da yenilendi. Kanalın yeni yayın döneminde özgün eğlence programlarından yarışmalara, müzikten kültür-sanata kadar geniş bir içerik yelpazesine yer verilecek.

#4
Foto - Türkiye’nin efsane televizyon kanalı satıldı! İşte kimsenin tahmin edemeyeceği yeni sahibi

Sinema filmleri, diziler ve farklı yaş gruplarına yönelik yapımlar da yeni yayın akışının önemli parçaları olacak. Safe Media Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Şahin, Flash TV'nin Türk televizyonculuğunda önemli bir marka geçmişine sahip olduğuna dikkat çekti. Şahin, yeni dönemde Flash TV'yi ailelerin güvenle izleyebileceği ulusal bir eğlence kanalı olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Kanalın teknik ve yayın altyapısının da güçlendirileceğini ifade eden Şahin, yalnızca geleneksel televizyon yayıncılığına odaklanmayacaklarını, dijital platformlarda da aktif olacaklarını kaydetti.

#5
Foto - Türkiye’nin efsane televizyon kanalı satıldı! İşte kimsenin tahmin edemeyeceği yeni sahibi

Flash Haber TV'nin sahiplik yapısı son dönemde birçok kez değişti. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kanalı 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarmıştı. Düzenlenen ihaleyi Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat'ın sahibi Eşref Keleş kazanmıştı. Keleş, daha önce Hatay'daki 2 milyar 474 milyon liralık konut ihalesi ve gayrimenkul yatırımlarıyla gündeme gelmişti.

#6
Foto - Türkiye’nin efsane televizyon kanalı satıldı! İşte kimsenin tahmin edemeyeceği yeni sahibi

Flash TV, 9 Ocak 2025'te Bankpozitif ve Payfix Ödeme Kuruluşu'nun sahibi Erhan Kork tarafından satın alınmıştı. Devir sonrasında kanalın yayın yönetiminde Ersoy Dede'nin adı gündeme gelmişti. Erhan Kork'un daha sonra hakkındaki suçlamalar kapsamında tutuklanmasının ardından TMSF kanala kayyım atamış ve satış süreci başlamıştı. Gerçekleşen son devirle birlikte Flash TV bir kez daha yönetim değişikliğine giderken, kanalın bu kez eğlence ağırlıklı yeni konseptiyle televizyon ekranlarında yerini alması bekleniyor.

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