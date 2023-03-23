Twitter'dan yeni rezalet! Yavuz Ağıralioğlu'na siyasi operasyon: Listeden kaldırıldı

'BİZE PUSU KURULMASINDAN RAHATSIZIZ' Kendilerine pusu kurulduğunu söyleyen Ağıralioğlu, 'Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Sandıkta yüzde 80'lerin konuşulması gerekirken, şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Cumhurbaşkanlığı masasını, bölücülüğe pazarlık masasına çevirdiniz. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız.' 'PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEDİNİZ, APO'YA KATİL DEMEDİNİZ' HDP ile yapılan pazarlığı doğru bulmayan Ağırlioğlu,'Ben HDP ile pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam. Bir kere PKK'ya terör örgütü demediniz, APO'ya katil demediniz. Ama siz defalarca milletin meclisine gelip devlete katil dediniz.' şeklinde konuştu.