2022-06-09 01:54:06 Twitter'da Elon Musk endişesi
Twitter ve Elon Musk arasındaki bot problemi devam ediyor. Twitter'ın tüm yetkinin Musk'ın elinde toplanmasından endişe ettiği belirtiliyor.
Twitter ve Elon Musk arasındaki bot problemi devam ediyor. Twitter'ın tüm yetkinin Musk'ın elinde toplanmasından endişe ettiği belirtiliyor.
Twitter’ı satın alma anlaşmasını bot ve spam hesaplar yüzünden askıya aldığını duyuran Elon Musk, nihayet istediği yetkiyi alıyor gibi görünüyor.
Twitter yönetiminin son kararı, kullanıcı verilerinin Musk’a açılması yönünde.
Elon Musk, spam ve bot hesaplar ile ilgili daha detaylı bir rapor sunulmasını istedikten sonra, Twitter yönetimi ilginç bir adıma imza atıyor.
Elon Musk, Twitter'dan spam ve sahte hesaplar hakkında daha fazla bilgi istedi. Bilgi verilmezse anlaşmayı iptal etmekle tehdit etti.
Washington Post’a konuşan anonim kaynaklar, Elon Musk ve Twitter arasındaki anlaşmanın bu erişimle birlikte tamamlanacağını söyledi.
Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolarlık teklifte bulunan Musk, yine de fesih hakkını saklı tutuyor.
Kısa süre önce SEC’e gönderilen anlaşma raporunda Elon Musk’ın temsilcileri, Twitter’daki bot veya spam hesapları görme hakkına sahip olduklarını söyledi.
Temsilciler, platformdaki kullanıcıların gerçekliğini kanıtlayabilmek ve satın alma sırasında doğru kararlar vermek için, bot veya spam hesap verilerine erişilmesi gerektiğini aktardı.
Tesla CEO’su ise spam veya bot hesaplara dair rapor verilene kadar anlaşmayı bekleteceğini söylemişti.
Hatta Twitter’ı, bot kullanıcılar ile ilgili bilgi paylaşmaması halinde anlaşmadan çekilmekle tehdit etti. Musk, son erişim kararıyla istediğini almış gibi görünüyor.
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