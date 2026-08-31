  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk vatandaşları artık orada yaşayabilecek! Fakat eksi 50 derecede tedirgin eden bir şart var Taliban’dan Trump’ı havalara uçuracak sürpriz teklif! Yeraltındaki dev servet için “Gelin siz çıkarın” dediler İşte ‘Sarı Şeytan’ın İran’a saldırma sebebi: Ben olmasam İsrail yok olurdu Giresun'da gece boyu süren sağanak hayatı felç etti! Karadeniz Sahil Yolu göle döndü! Orman yakana idam cezası! Yasa tasarısı meclise sunulacak! Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’daki gizli detay ortaya çıktı: “Frank işareti” alarmı verildi Açık açık “Gelin beni kaşıyın” diyor... Netanyahu’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Bu işi bitireceğiz Türkiye'nin sanayi devine 90 gün süre verildi: Eğer durumu toparlayamazlarsa iflas kararı çıkacak Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan mola hakkında karar! 799 bin TL’lik yerli elektrikli Fit yeniden siparişte! Kapasite 3 kat arttı!
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan mola hakkında karar!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan mola hakkında karar!

Yargıtay'ın verdiği yeni karara göre, 11 saati aşan çalışmalarda mola süresi 1,5 saate, 13 saati aşanlarda 2 saate yükseltildi.

#1
Foto - Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan mola hakkında karar!

Kısa bir süre önce verilen yargı kararı doğrultusunda 11 saati aşan çalışmalarda çalışanlara bundan böyle 1 saat değil, en az 1.5 saat, 13 saati aşarsa 2 saat mola hakkı verilecek. Mola hakkını kullandırmayan işverene 26 bin 620 TL idari para cezası kesiliyor.

#2
Foto - Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan mola hakkında karar!

"İŞ KAZALARINDAN KORUMA" Mola hakkı nedir? Neden önemlidir? Mola, çalışanları yorgunluk kaynaklı iş kazalarından koruma, bedensel ve ruhsal sağlamlıklarına katkıda bulunma, iş tatmini, iş veriminin arttırılması ve çalışanların sosyal yaşama katılması amacıyla mesai saatlerine verilen kısa aralardır.

#3
Foto - Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan mola hakkında karar!

"YARGITAY'DAN GELEN KARARLA YENİDEN DÜZENLENDİ" İşçinin mola hakkı ne kadar süredir? Mola saatleri bir iş yerinde 4 saate kadar kısa süreli çalışanlar için 15 dakika, 4-7.5 saat arası 30 dakika, 7.5-11 saat arası 1 saattir. İş Kanunu çalışması süresini en fazla 11 saattir. Ancak bu sürenin üzerinde mesai çalışması yapıldığı belirlendi. Yargıtay'dan gelen kararla mola süreleri yeniden düzenlendi. Bundan böyle 11-13 saat arasında çalışanlar için 1.5 saat, 13-14 saat çalışanlara da 2 saat mola hakkı verilecek.

#4
Foto - Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan mola hakkında karar!

"HAKLI FESİH YOLU AÇILIR" Mola için farklı uygulamalar var mı? Çalışma hayatında işçilerin mola süreleri konusunda farklı uygulamalar uygulanmaktadır. Çocuk ve genç işçiler 2 saatten fazla 4 saatten az süren işlerde 30 dakika, 4 saatten 7.5 saate kadar olan işlerde 1 saat mola verebilir. Çocuğa, her 1 saatlik çalışmanın ardından 15 dakikalık mola verilmesi zorunlu. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Günlük çalışma kapsamında sayılan bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi belirler. Karayolu taşımacılığı şoförlerde 24 saatlik süre içinde 9 saatten fazla araç kullanamaz. Kesintisiz 4.5 saatten fazla araç süremez. En az 45 dakika mola vermek zorunda. İşveren süreleri ihlal ederse haklı fesih yolu açılır.

#5
Foto - Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan mola hakkında karar!

"KANUNDAKİ MOLA SÜRELERİNE TABİDİR" Evden çalışanlar mola verebilir mi? Evet, evden çalışanın sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı sürece kanundaki mola sürelerine tabidir. "İŞE GEÇ BAŞLAMA VEYA İŞİ ERKEN BİTİRME ŞEKLİNDE KULLANDIRILAMAZ" Mola hakkı toplu veya sıraya göre kullandırılabilir mi? Mola hakkını belirlemek işverenin yetkisindedir. Çalışanlara toplu veya belli plana göre mola sırayla mola kullandırabilir. Ancak molalar çalışma süresi içinde verilir, işe geç başlama veya işi erken bitirme şeklinde kullandırılamaz.

#6
Foto - Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan mola hakkında karar!

"MOLA SÜRESİ BÖLÜNMEDEN VERİLİR" İşveren mola hakkını kullandırmak zorunda mı? Mola hakkı anayasa güvence altında olmakla birlikte işveren çalışanlarına ara dinlenme sürelerini fiilen kullandırtmak zorunda. İşveren mola sürelerini düşüremez ancak çalışan lehine arttırabilir. Mola süresi bölünmeden verilir.

#7
Foto - Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan mola hakkında karar!

"MOLA SÜRELERİ ÇALIŞMA SÜRESİNE DAHİL DEĞİL" Mola süresi fazla mesai ücretini etkiler mi? Evet etkiler. Mola süreleri, çalışma süresine dahil değil. Fazla mesai hesabında mola süreleri toplam çalışma süresinden düşülür. İş davalarında hakimler, işçinin fiilen çalıştığı süreyi belirlemek için ilk olarak mola sürelerini çalışma süresinden çıkarır. Ara dinlenmesi düşüldükten sonra kalan fiili çalışma süresi haftalık 45 saati aşıyorsa, aşan bölüm fazla çalışma olarak kabul edilir ve buna göre fazla mesai ücreti hesaplanır. İşverenler de mola süresini düşüren fazla mesai hesabı yapamaz. Eğer yaparsa işçinin fazla çalışma alacağı da işverenin yaptığı bu hatalı işleme göre yeniden belirlenir. kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet Başkanı'na hapis cezası!
Dünya

Devlet Başkanı'na hapis cezası!

Eski Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Çinli Sinohydro şirketiyle bağlantılı yolsuzluk davasında rüşvet almaktan suçlu bulunarak 5 yıl ha..
Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk
Dünya

Gecenin sıcak haberi: Askeri sanayi tesisini vurduk

Rusya'nın yaptığı ajansların ise 'son dakika' koduyla servis ettiği açıklamada "Kiev’de askeri sanayi tesisini vurduk" ifadeleri kullanıldı...
Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı!
Gündem

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı!

Ayvacık ilçesindeki konutunda rahatsızlık geçiren 53 yaşındaki oyuncu Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınmıştı! Cemal Enginyurt danışmanını sattı; Kadın pazarlıyormuş
Gündem

Gözaltına alınmıştı! Cemal Enginyurt danışmanını sattı; Kadın pazarlıyormuş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev fuhuş, şantaj ve kara para aklama operasyonunda Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cem..
Enginyurt’un danışmanından savcılıkta bomba ifade! ‘Paraları elden alır hesabımdan onlara gönderirdim’
Siyaset

Enginyurt’un danışmanından savcılıkta bomba ifade! ‘Paraları elden alır hesabımdan onlara gönderirdim’

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un mevcut danışmanı Cem Tekinoğlu’nun fuhuş ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına a..
Karadeniz’de savaşın bilançosu ağır! Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in
Gündem

Karadeniz’de savaşın bilançosu ağır! Şahin’den Zelenski’ye sert çağrı: Netanyahu’nun gemisinden in

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022’de başlayan ve dördüncü yılını geride bırakan savaş, Karadeniz’de ticari deniz taşımacılığı için de..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23