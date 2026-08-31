Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan mola hakkında karar!
Yargıtay'ın verdiği yeni karara göre, 11 saati aşan çalışmalarda mola süresi 1,5 saate, 13 saati aşanlarda 2 saate yükseltildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yargıtay'ın verdiği yeni karara göre, 11 saati aşan çalışmalarda mola süresi 1,5 saate, 13 saati aşanlarda 2 saate yükseltildi.
Kısa bir süre önce verilen yargı kararı doğrultusunda 11 saati aşan çalışmalarda çalışanlara bundan böyle 1 saat değil, en az 1.5 saat, 13 saati aşarsa 2 saat mola hakkı verilecek. Mola hakkını kullandırmayan işverene 26 bin 620 TL idari para cezası kesiliyor.
"İŞ KAZALARINDAN KORUMA" Mola hakkı nedir? Neden önemlidir? Mola, çalışanları yorgunluk kaynaklı iş kazalarından koruma, bedensel ve ruhsal sağlamlıklarına katkıda bulunma, iş tatmini, iş veriminin arttırılması ve çalışanların sosyal yaşama katılması amacıyla mesai saatlerine verilen kısa aralardır.
"YARGITAY'DAN GELEN KARARLA YENİDEN DÜZENLENDİ" İşçinin mola hakkı ne kadar süredir? Mola saatleri bir iş yerinde 4 saate kadar kısa süreli çalışanlar için 15 dakika, 4-7.5 saat arası 30 dakika, 7.5-11 saat arası 1 saattir. İş Kanunu çalışması süresini en fazla 11 saattir. Ancak bu sürenin üzerinde mesai çalışması yapıldığı belirlendi. Yargıtay'dan gelen kararla mola süreleri yeniden düzenlendi. Bundan böyle 11-13 saat arasında çalışanlar için 1.5 saat, 13-14 saat çalışanlara da 2 saat mola hakkı verilecek.
"HAKLI FESİH YOLU AÇILIR" Mola için farklı uygulamalar var mı? Çalışma hayatında işçilerin mola süreleri konusunda farklı uygulamalar uygulanmaktadır. Çocuk ve genç işçiler 2 saatten fazla 4 saatten az süren işlerde 30 dakika, 4 saatten 7.5 saate kadar olan işlerde 1 saat mola verebilir. Çocuğa, her 1 saatlik çalışmanın ardından 15 dakikalık mola verilmesi zorunlu. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Günlük çalışma kapsamında sayılan bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi belirler. Karayolu taşımacılığı şoförlerde 24 saatlik süre içinde 9 saatten fazla araç kullanamaz. Kesintisiz 4.5 saatten fazla araç süremez. En az 45 dakika mola vermek zorunda. İşveren süreleri ihlal ederse haklı fesih yolu açılır.
"KANUNDAKİ MOLA SÜRELERİNE TABİDİR" Evden çalışanlar mola verebilir mi? Evet, evden çalışanın sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı sürece kanundaki mola sürelerine tabidir. "İŞE GEÇ BAŞLAMA VEYA İŞİ ERKEN BİTİRME ŞEKLİNDE KULLANDIRILAMAZ" Mola hakkı toplu veya sıraya göre kullandırılabilir mi? Mola hakkını belirlemek işverenin yetkisindedir. Çalışanlara toplu veya belli plana göre mola sırayla mola kullandırabilir. Ancak molalar çalışma süresi içinde verilir, işe geç başlama veya işi erken bitirme şeklinde kullandırılamaz.
"MOLA SÜRESİ BÖLÜNMEDEN VERİLİR" İşveren mola hakkını kullandırmak zorunda mı? Mola hakkı anayasa güvence altında olmakla birlikte işveren çalışanlarına ara dinlenme sürelerini fiilen kullandırtmak zorunda. İşveren mola sürelerini düşüremez ancak çalışan lehine arttırabilir. Mola süresi bölünmeden verilir.
"MOLA SÜRELERİ ÇALIŞMA SÜRESİNE DAHİL DEĞİL" Mola süresi fazla mesai ücretini etkiler mi? Evet etkiler. Mola süreleri, çalışma süresine dahil değil. Fazla mesai hesabında mola süreleri toplam çalışma süresinden düşülür. İş davalarında hakimler, işçinin fiilen çalıştığı süreyi belirlemek için ilk olarak mola sürelerini çalışma süresinden çıkarır. Ara dinlenmesi düşüldükten sonra kalan fiili çalışma süresi haftalık 45 saati aşıyorsa, aşan bölüm fazla çalışma olarak kabul edilir ve buna göre fazla mesai ücreti hesaplanır. İşverenler de mola süresini düşüren fazla mesai hesabı yapamaz. Eğer yaparsa işçinin fazla çalışma alacağı da işverenin yaptığı bu hatalı işleme göre yeniden belirlenir. kaynak: haber7
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