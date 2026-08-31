Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan mola hakkında karar!

"HAKLI FESİH YOLU AÇILIR" Mola için farklı uygulamalar var mı? Çalışma hayatında işçilerin mola süreleri konusunda farklı uygulamalar uygulanmaktadır. Çocuk ve genç işçiler 2 saatten fazla 4 saatten az süren işlerde 30 dakika, 4 saatten 7.5 saate kadar olan işlerde 1 saat mola verebilir. Çocuğa, her 1 saatlik çalışmanın ardından 15 dakikalık mola verilmesi zorunlu. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Günlük çalışma kapsamında sayılan bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi belirler. Karayolu taşımacılığı şoförlerde 24 saatlik süre içinde 9 saatten fazla araç kullanamaz. Kesintisiz 4.5 saatten fazla araç süremez. En az 45 dakika mola vermek zorunda. İşveren süreleri ihlal ederse haklı fesih yolu açılır.