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Taliban’dan Trump’ı havalara uçuracak sürpriz teklif! Yeraltındaki dev servet için "Gelin siz çıkarın" dediler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Taliban’dan Trump’ı havalara uçuracak sürpriz teklif! Yeraltındaki dev servet için “Gelin siz çıkarın” dediler

Taliban, ABD Başkanı Donald Trump yönetimine hiç hesapta olmayan bir yatırım çağrısı yaptı. Afganistan'ın en az 1 trilyon dolar değerindeki maden rezervlerini Amerikan şirketlerine açmaya hazır olduğunu belirten Taliban yönetimi, karşılığında bakın ne istedi?

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Foto - Taliban’dan Trump’ı havalara uçuracak sürpriz teklif! Yeraltındaki dev servet için "Gelin siz çıkarın" dediler

Afganistan'da 2021 yılında yeniden iktidara gelen Taliban, ABD ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak için dikkat çekici bir hamle yaptı. Financial Times'a konuşan Taliban Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, Trump yönetimini ülkenin devasa yer altı kaynaklarına yatırım yapmaya davet etti. Muttaki, ABD ile ilişkilerin 20 yıllık savaş dönemi üzerinden değil, gelecekte kurulabilecek iş birliği üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Taliban yönetiminin ABD'ye sunduğu yatırım alanlarının başında madencilik geliyor. Muttaki, Amerikan şirketlerinin madencilik, altyapı, tarım ve ticaret sektörlerindeki yatırımlarını memnuniyetle karşılayacaklarını belirterek Afganistan'ın ekonomi politikasının yabancı yatırımlara açık olduğunu söyledi.

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Foto - Taliban’dan Trump’ı havalara uçuracak sürpriz teklif! Yeraltındaki dev servet için "Gelin siz çıkarın" dediler

Haziran ayında da Taliban'ın Maden ve Petrol Bakan Yardımcısı Abdul Rahman Qanit ile Afganistan-ABD Ortak Ticaret Odası Başkanı Jeffrey Grieco arasında Kabul'de görüşme gerçekleştirilmiş, Afganistan'ın madencilik sektörüne Amerikan yatırımlarının çekilmesi ele alınmıştı. ABD ve geçmişte Batı destekli Afgan hükümeti tarafından yapılan jeolojik araştırmalara göre Afganistan'ın yer altında en az 1 trilyon dolar değerinde maden rezervi bulunuyor. Ülkede bakır, demir cevheri, kobalt, altın, lityum ve niyobyum gibi kritik madenlerin önemli rezervlerinin bulunduğu tahmin ediliyor. Ancak onlarca yıl süren savaşlar ve yetersiz altyapı nedeniyle bu kaynakların büyük bölümü henüz işletilebilmiş değil.

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Foto - Taliban’dan Trump’ı havalara uçuracak sürpriz teklif! Yeraltındaki dev servet için "Gelin siz çıkarın" dediler

Taliban yönetimi, 2021'de iktidara dönmesinden bu yana özellikle Çin ve İran'ın da aralarında bulunduğu ülkelerle 7 milyar doları aşan madencilik yatırımları açıkladı. Anlaşmalar altın, değerli taşlar ve çelik üretiminde kullanılan kromit gibi kaynakları kapsıyor. Taliban'ın ABD'yi de ülkeye çekme girişimi, Washington ile ilişkileri yeniden kurma çabasının önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

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Foto - Taliban’dan Trump’ı havalara uçuracak sürpriz teklif! Yeraltındaki dev servet için "Gelin siz çıkarın" dediler

Taliban'ın Washington'a yönelik ekonomik açılımının arkasında yaptırımlar ve dondurulan Afgan varlıkları da bulunuyor.

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Foto - Taliban’dan Trump’ı havalara uçuracak sürpriz teklif! Yeraltındaki dev servet için "Gelin siz çıkarın" dediler

Afganistan Merkez Bankası'nın tahminlerine göre ülkenin yaklaşık 9,5 milyar dolarlık rezervi yurt dışında bulunuyor. Bunun yaklaşık 7 milyar doları ABD'de. Taliban yönetimi, bu varlıkların siyasi baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiğini savunarak serbest bırakılmasını istiyor.

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