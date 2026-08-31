Taliban’dan Trump’ı havalara uçuracak sürpriz teklif! Yeraltındaki dev servet için “Gelin siz çıkarın” dediler

Haziran ayında da Taliban'ın Maden ve Petrol Bakan Yardımcısı Abdul Rahman Qanit ile Afganistan-ABD Ortak Ticaret Odası Başkanı Jeffrey Grieco arasında Kabul'de görüşme gerçekleştirilmiş, Afganistan'ın madencilik sektörüne Amerikan yatırımlarının çekilmesi ele alınmıştı. ABD ve geçmişte Batı destekli Afgan hükümeti tarafından yapılan jeolojik araştırmalara göre Afganistan'ın yer altında en az 1 trilyon dolar değerinde maden rezervi bulunuyor. Ülkede bakır, demir cevheri, kobalt, altın, lityum ve niyobyum gibi kritik madenlerin önemli rezervlerinin bulunduğu tahmin ediliyor. Ancak onlarca yıl süren savaşlar ve yetersiz altyapı nedeniyle bu kaynakların büyük bölümü henüz işletilebilmiş değil.