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İşte ‘Sarı Şeytan’ın İran’a saldırma sebebi: Ben olmasam İsrail yok olurdu

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İşte ‘Sarı Şeytan’ın İran’a saldırma sebebi: Ben olmasam İsrail yok olurdu

İran'a çökmeye çalışan ve aylar süren savaşta başarısız olan ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail'le ilgili çarpıcı bir itiraf geldi.

#1
Foto - İşte ‘Sarı Şeytan’ın İran’a saldırma sebebi: Ben olmasam İsrail yok olurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ekonomik baskıların işe yaradığını belirterek, "İran nükleer silaha sahip olmayacak." dedi. Trump, Fox News'e verdiği mülakatta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin değerlendirmede bulundu.

#2
Foto - İşte ‘Sarı Şeytan’ın İran’a saldırma sebebi: Ben olmasam İsrail yok olurdu

İran'ın ABD ile İsrail'in saldırılarına Körfez bölgesindeki ülkelere misillemeleriyle karşılık vermesine "kendisi dahil herkesin şaşırdığını" söyleyen Trump, "İran nükleer silaha sahip olmayacak." ifadesini yineledi.

#3
Foto - İşte ‘Sarı Şeytan’ın İran’a saldırma sebebi: Ben olmasam İsrail yok olurdu

Trump, Tahran'ın Körfez bölgesindeki ülkelere saldırılarının, bir nükleer silaha sahip olsaydı bu silahı da "ateşleyeceğine işaret ettiğini, bunun Orta Doğu'yu, İsrail'i yok edeceğini ve Avrupa ile ABD'nin sonraki hedef haline geleceğini" savundu.

#4
Foto - İşte ‘Sarı Şeytan’ın İran’a saldırma sebebi: Ben olmasam İsrail yok olurdu

ABD Başkanı Trump, "Ben ABD Başkanı olmasaydım İsrail yok olurdu. Muhtemelen Orta Doğu da olmazdı." diye konuştu.

#5
Foto - İşte ‘Sarı Şeytan’ın İran’a saldırma sebebi: Ben olmasam İsrail yok olurdu

ABD'nin deniz ablukasının ve İran'a yönelik ekonomik baskıların işe yaradığını dile getiren Trump, İran'ın "çökmekte olan bir ülke olduğu" ifadesini yineledi.

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