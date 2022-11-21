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Teknoloji-Bilişim
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Twitter, Elon Musk’ın başına bela oldu

2022-11-21 22:58:48
Twitter, Elon Musk’ın başına bela oldu

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan, Milyarder Elon Musk'ın başı beladan kurtulmuyor.

#1
Foto - Twitter, Elon Musk’ın başına bela oldu

Elon Musk'ın Twitter yönetim şekli Almanya'da inceleniyor. Ülkenin yasalarını çiğneyen Musk'ın Almanya'daki geleceği belirsiz.

#2
Foto - Twitter, Elon Musk’ın başına bela oldu

Twitter’ı satın aldıktan sonra platformda köklü değişikliklere giden Elon Musk, Almanya’da inceleme konusu haline geldi.

#3
Foto - Twitter, Elon Musk’ın başına bela oldu

Almanya’daki bir yasaya göre, sosyal medya platformları nefret söylemi iddiaları için ani kararlar almak zorunda.

#4
Foto - Twitter, Elon Musk’ın başına bela oldu

Ancak Elon Musk ve Twitter’ın bu konuda umursamaz davrandığı düşünülüyor.

#5
Foto - Twitter, Elon Musk’ın başına bela oldu

Twitter’ı satın almadan önce, ifade özgürlüğü için platformda çeşitli değişiklikler yapacağını söyleyen ve kendisini “ifade özgürlüğü mutlakçısı” olarak ilan eden Elon Musk, Almanya’nın bazı yasalarını çiğniyor olabilir.

#6
Foto - Twitter, Elon Musk’ın başına bela oldu

İnternette nefret söylemini yasa dışı kabul eden Avrupa ülkesi, bu söylemlerin platformdan kaldırılmasını zorunlu tutuyor.

#7
Foto - Twitter, Elon Musk’ın başına bela oldu

NetzDG olarak adlandırılan ve Almanya’da sosyal medya uygulamalarını inceleyen yasa, Elon Musk’ın Twitter’ı yönetme şekli ile ters düşüyor.

#8
Foto - Twitter, Elon Musk’ın başına bela oldu

Geçtiğimiz günlerde binlerce çalışanı işten çıkaran ve Twitter 2.0 ile zorlu çalışma şartlarına geçiş yapıldığını söyleyen Musk, eski ABD Başkanı Trump gibi isimlerin hesaplarını açmasıyla eleştiriliyor.

#9
Foto - Twitter, Elon Musk’ın başına bela oldu

Almanya’da bir hukuk firması JunIT Rechtsanwälte, Twitter’ın yeni yönetiminin inceleneceğini ve Perşembe günü ilk duruşmanın yapılacağını söyledi. Twitter’ın nefret söylemi raporlarına ne kadar dikkat ettiği ve NetzDG’e uyup uymadığı da kontrol edilecek.

#10
Foto - Twitter, Elon Musk’ın başına bela oldu

Duruşma sonrasında Twitter’ın 50 milyon euroya kadar para cezası alması muhtemel görünüyor. Ancak Elon Musk’ın sosyal medyayı yönetme biçimi nefret söylemi açısından tehlikeli görülürse Twitter’ın Almanya’da yasaklanma ihtimali de bulunuyor.

#11
Foto - Twitter, Elon Musk’ın başına bela oldu

Elon Musk ise tüm bu yaşananları göz ardı ederek Twitter’dan mizahi paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Paylaştığı son tweette, “Yeni Twitter politikası, konuşma özgürlüğüdür, ancak erişim özgürlüğü değildir. İnternetin geri kalanından hiçbir farkı olmayan, özellikle aramadığınız sürece tweet’i bulamayacaksınız” dedi.

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