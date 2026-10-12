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Türkiye'yi istiyorlar: Erdoğan arabulucu olsun Putin ile görüşelim

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Türkiye'yi istiyorlar: Erdoğan arabulucu olsun Putin ile görüşelim

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, barış formülü için Türkiye'yi işaret etti. Sybiha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabulucu olmasını istedi.

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Foto - Türkiye'yi istiyorlar: Erdoğan arabulucu olsun Putin ile görüşelim

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğuyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesinin mümkün olabileceğini bildirdi.

#2
Foto - Türkiye'yi istiyorlar: Erdoğan arabulucu olsun Putin ile görüşelim

Ukrayna'nın "RBK-Ukrayna" haber ajansına konuşan Sybiha, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

#3
Foto - Türkiye'yi istiyorlar: Erdoğan arabulucu olsun Putin ile görüşelim

ABD, Rusya ve Ukrayna'nın yer aldığı üçlü görüşmelerin tekrar yapılması gerektiğini ve bunun için hazır olduklarını belirten Sybiha, "Bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini istiyoruz. Barışı daha da yakınlaştırmak için en küçük fırsatı bile kullanacağız." dedi.

#4
Foto - Türkiye'yi istiyorlar: Erdoğan arabulucu olsun Putin ile görüşelim

Savaşın bitirilmesi için Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen Sybiha, bunun, ABD Başkanı Trump'ın katılımıyla veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda yapılabileceğini kaydetti.

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Yorumlar

Eyman

Trump'un sizi kağıt gibi kullanıp atacağını, çıkarı için sizi satacağını görünce, tüm çağrılarına rağmen sivil ticaret gemilerine saldırdığınız Erdoğan'a sarıldınız: Bakın yavrum! Erdoğan Er insandır, sözünün eri, inancının has adamıdır, hakka gelmeyeni gördü mü, durmaz, icabına bakar; o nedenle çakallarla işi olmaz! Gidin Trump veya Macron veya Merz veya Netenyahu'yu çağırın! Benim düşüncem budur. Mert insanları yormayın!
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