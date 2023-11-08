Tuzak ayına dikkat! O linke tıklayanın hayatı kararabilir

Uyarılara rağmen gönderilen sahte linke giren Aykut Karadan mağdur oldu. Karadan, satın aldığı 4 pantalonu almayı beklerken kargodan eski 3 pantalon çıktı. 500 lirasından olan Karadan, "Sosyal medya üzerinden olsun birtakım alışveriş linkleri geliyor. Bir tanesine de güzel bir talep vardı. Ben de kendime ugun buldum; biraz bedenim büyük olduğu için geniş beden pantolon almak için güzel bir link gelmişti. Ona tıkladım, biraz araştırmama rağmen; kapıda ödemeli denilince güvendik tabii. Buraya geldi kargomuz. Sözde içinde 4 tane pantalon olması gerekirken 3 tane çıktı. O da geniş beden değil tam tersi dar beden ve kullanılmış ikinci el, sağdan soldan toplanılmış çöp mallar. Gerekli yerlere şikayetimizi yaptık ama sonuç sıfır. Sitelerini de kapatmışlar. Yani sonuçta biz 500 liramızı kaptırdık pantalonlara. İnsanların daha dikkatli olması gerekir tabii; ama öyle bir sonuca getiriyorlar ki, ben bile çok alışveriş yapmama rağmen bu duruma düştüm. Kapıda teslim, ödeme şöyle böyle diyorlar. Kargo elinize geliyor. İçinde olduğunu sanıyorsun ama içini açıyorsun, sonuçta parayı da ödemiş oluyorsun, bir daha geri dönüş sıfır" diye konuştu.