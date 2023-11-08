  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkler bombayı patlattı: Türkiye'nin gücüne güç katacak

Gemi yarın yola çıkıyor! Gazzeliler için sahra hastaneleri, ambulans, ilaç ve tıbbi malzeme...

Tuzak ayına dikkat! O linke tıklayanın hayatı kararabilir

Karabağ Zaferi’nin üzerinden 3 yıl geçti... Hâlâ anlamayanlar bu resme iyi baksın: SİHA’lar yoğun şekilde kullanılmıştı: ‘Azerbaycan yalnız değildir’

Ünlü kilim coğrafi işaret alma yolunda

Gramdan ve çeyrekten daha fazla kazandırıyor! Altını kesip satıyorlar

Gözlüğü temizlemek ve muhafaza etmek için 6 önemli ipucu!

Ünlü ekonomist içleri rahatlatan açıklamayı yaptı: 31 Aralık'ta dolar o rakamı görecek

57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu

Alman devinden olay Türkiye kararı! Bakanı bile yolladılar, geldi, inceledi ve denedi
Ekonomi
8
Tuzak ayına dikkat! O linke tıklayanın hayatı kararabilir

2023-11-08 17:26:40
Tuzak ayına dikkat! O linke tıklayanın hayatı kararabilir

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu birçok firmanın indirim yaptığı bu dönemde, internet sitelerinden alışveriş yapanlara gönderilen sahte linklere karşı güvenlik uyarısında bulundu.

#1
Foto - Tuzak ayına dikkat! O linke tıklayanın hayatı kararabilir

Kasım ayında birçok marka 'Süper Alışveriş Günleri', 'Efsane Günler', 'Black Friday' gibi indirim kampanyaları düzenliyor. İndirim döneminde bazı fırsatçılar tüketicileri dolandırmak için harekete geçti. Alışveriş yapmak için e-ticaret sitelerine yönelen tüketicileri hedef seçen dolandırıcılar, indirim adı altında sahte link göndermeye başladı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşları sahte linklere ve dolandırıcılara karşı uyardı. Fırsat linki adı altında gönderilen linke girerek internetten alışveriş yapan Aykut Karadan mağdur oldu. Girdiği alışveriş sitesinden 4 pantolon alan Karadan'a, kullanılmış 3 pantolon gönderildi.

#2
Foto - Tuzak ayına dikkat! O linke tıklayanın hayatı kararabilir

İndirim tuzaklarına karşı uyarıda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "İçinde bulunduğumuz Kasım ayı indirim kampanyalarıyla tüketicinin tuzağa düşürülmesi için elverişli bir dönem. Çünkü artan enflasyon nedeniyle ihtiyaçlarını almakta zorlanan tüketiciler haklı olarak indirim bekliyorlar. Ama dikkat. Bunlar tuzak olabileceği gibi yalancı indirim de olabilir. Ayrıca dolandırılma riski de var. Kimlik avı için gönderilen linkler var. Siz o linki tıkladığınız zaman, bütün cihazınızın bilgileri karşı tarafa geçiyor. Finansal bilgileriniz, kişisel bilgileriniz karşı tarafın eline geçtiğinde de geçmiş olsun. O nedenle tüketiciler bilmedikleri linklere asla tıklamasınlar. Ayrıca yalancı indirimlere karşı da uyanık olsunlar" dedi.

#3
Foto - Tuzak ayına dikkat! O linke tıklayanın hayatı kararabilir

Ağaoğlu, "Tüketici şüpheli linklere tıklamasın. Kazara tıklayıp da bilgileri, bilgisayarı, cep telefonunu ele geçirildiyse o takdirde yapılması gereken işlem öncelikle yakınlarına duyurmak, koşup Cumhuriyet Savcılığı'na Bilişim Suçları Birimi'ne gidip şikayette bulunmak. Çünkü siber korsanlar internet ortamında oldukça tehlikeli ve her an karşımıza çıkabilirler. Şüpheli linklerden uzak durmakta fayda var. Alışveriş sitesi gibi kendini gösterenler hatta çalıştığımız bankanın internet sitesini taklit edenler bile bizi tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Bu konuda da tüketici uyanık olmalı. Başına bir sıkıntı gelmemesi için tedbirli davranmalı. Şayet bir sorunla karşılaşırlarsa da Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunmalılar" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Tuzak ayına dikkat! O linke tıklayanın hayatı kararabilir

Uyarılara rağmen gönderilen sahte linke giren Aykut Karadan mağdur oldu. Karadan, satın aldığı 4 pantalonu almayı beklerken kargodan eski 3 pantalon çıktı. 500 lirasından olan Karadan, "Sosyal medya üzerinden olsun birtakım alışveriş linkleri geliyor. Bir tanesine de güzel bir talep vardı. Ben de kendime ugun buldum; biraz bedenim büyük olduğu için geniş beden pantolon almak için güzel bir link gelmişti. Ona tıkladım, biraz araştırmama rağmen; kapıda ödemeli denilince güvendik tabii. Buraya geldi kargomuz. Sözde içinde 4 tane pantalon olması gerekirken 3 tane çıktı. O da geniş beden değil tam tersi dar beden ve kullanılmış ikinci el, sağdan soldan toplanılmış çöp mallar. Gerekli yerlere şikayetimizi yaptık ama sonuç sıfır. Sitelerini de kapatmışlar. Yani sonuçta biz 500 liramızı kaptırdık pantalonlara. İnsanların daha dikkatli olması gerekir tabii; ama öyle bir sonuca getiriyorlar ki, ben bile çok alışveriş yapmama rağmen bu duruma düştüm. Kapıda teslim, ödeme şöyle böyle diyorlar. Kargo elinize geliyor. İçinde olduğunu sanıyorsun ama içini açıyorsun, sonuçta parayı da ödemiş oluyorsun, bir daha geri dönüş sıfır" diye konuştu.

#5
Foto - Tuzak ayına dikkat! O linke tıklayanın hayatı kararabilir

Karadan, "Sonuçta da içinden böyle kullanılmış, eski kotlar çıktı. Yani tamamen çöplükten toplanmış mallar. Tabii, 'Şeffaf kargo ve kapıda ödemeli' denilince insanlar bu zaafa kapılıyorlar. Şöyle üstünde de görüyorsun kotu ama çıkanlar bunlar. Yani hepsi böyle ikinci el ve giysi kutularından toplanmış malzemeler. Yırtık, şöyle delik ve paçaları yapılmış birine göre. Yani sonuçta giysi kutularından toplanmış hurda şeyler" dedi.

#6
Foto - Tuzak ayına dikkat! O linke tıklayanın hayatı kararabilir

Aykut Karadan, "Vatandaşa söyleyeceğim benim kapıldığım gibi zaafa kapılmasınlar güvenilir sitelerden alışveriş yapsınlar ve iade edebilme şansları olsun. Benim öyle bir şansım olmadı çünkü direkt alışveriş yerine parasını gönderdim. İadede karşımda hiç muhatap bulamadım. Malı kimseye iade edemedim.

#7
Foto - Tuzak ayına dikkat! O linke tıklayanın hayatı kararabilir

Ne paramı geri aldım ne de malları iade edebildim. Sözde şikayet hakları, iade hakları var fakat birkaç defa görüşme yaptık, 'İlgileneceğiz' dediler. Şimdi de tamamen telefon hatlarını engellemişler. Telefon hatları engelli şu anda. Ben telefonu çaldırdığımda meşgul çıkıyor" diyerek vatandaşları da uyardı.

Zafer Partili Başkan ölü bulunmuştu! Kan donduran detay
Gündem

Zafer Partili Başkan ölü bulunmuştu! Kan donduran detay

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki gündür kayıp olan Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin, aracının yanında ölü olarak bulunurken o..
Hangi ittifakı destekleyecek? DSP yerel seçim kararını açıkladı
Siyaset

Hangi ittifakı destekleyecek? DSP yerel seçim kararını açıkladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçimlerde hangi ittifakı destekleyeceğini açıkladı.

Kıyamet alameti gerçek mi oluyor? O yaratık ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Kıyamet alameti gerçek mi oluyor? O yaratık ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
'İşgal' açıklamasının perde arkasında ne var? 'Netanyahu sinir krizleri geçiriyor'
Gündem

'İşgal' açıklamasının perde arkasında ne var? 'Netanyahu sinir krizleri geçiriyor'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nın Gazze'ye yönelik verdiği 'süresiz işgal' mesajı ortalığı karıştırdı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Olme..
Hakan Fidan, diplomasi tarihine geçti! O isim, “Hiç tavsiye etmem doğrusu” diyerek bombayı patlattı: Zira Hakan Fidan isterse fena “öper”

Hakan Fidan, diplomasi tarihine geçti! O isim, “Hiç tavsiye etmem doğrusu” diyerek bombayı patlattı: Zira Hakan Fidan isterse fena “öper”
Gözlerinize inanamayacaksınız! Şaşkına çeviren olay İstanbul’da yaşandı! Mekan sahibi, iş yerinin önüne park edilen lüks aracı vinçle böyle parçalattı! İşte o şok görüntüler

Gözlerinize inanamayacaksınız! Şaşkına çeviren olay İstanbul’da yaşandı! Mekan sahibi, iş yerinin önüne park edilen lüks aracı vinçle böyle parçalattı! İşte o şok görüntüler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23