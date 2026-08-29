Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz
Küresel piyasalarda kontrolsüz bir şekilde artan kamu borçları ve merkez bankalarının politikaları altındaki yukarı yönlü devasa dalgayı desteklemeye devam ederken, Ned Davis Research Baş Alternatif Stratejisti John LaForge'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Küresel borç krizine kalıcı çözümler bulunmadığı sürece altındaki boğa piyasasının bitmeyeceğini vurgulayan uzman, yatırımcıların belirli rakamsal hedeflere takılmaması gerektiğini belirtti. Hükümetler mali disiplini sağlamadığı müddetçe değerli metallerdeki rekor artışların uzun yıllar boyunca kesintisiz süreceğini ifade etti.