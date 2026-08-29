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Ekonomi
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Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

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Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Küresel piyasalarda kontrolsüz bir şekilde artan kamu borçları ve merkez bankalarının politikaları altındaki yukarı yönlü devasa dalgayı desteklemeye devam ederken, Ned Davis Research Baş Alternatif Stratejisti John LaForge'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Küresel borç krizine kalıcı çözümler bulunmadığı sürece altındaki boğa piyasasının bitmeyeceğini vurgulayan uzman, yatırımcıların belirli rakamsal hedeflere takılmaması gerektiğini belirtti. Hükümetler mali disiplini sağlamadığı müddetçe değerli metallerdeki rekor artışların uzun yıllar boyunca kesintisiz süreceğini ifade etti.

#1
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Dünya genelinde kamu borçlarının kontrolsüz biçimde büyümesi, finansal piyasalarda değerli metallere olan ilgiyi canlı tutuyor. Piyasa uzmanları, altındaki yukarı yönlü ivmenin rakamsal hedeflerden ziyade makroekonomik gerçeklerle şekillendiğine dikkat çekiyor.

#2
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

ABD merkezli dev şirket Ned Davis Research bünyesinde Baş Alternatif Stratejist olarak görev yapan John LaForge, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

#3
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

LaForge, yatırımcıların ons bazında belirli fiyat rakamlarına kilitlenmemesi gerektiğinin altını çizdi.

#4
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Sektörel veriler incelendiğinde altının ons fiyatı son on yılda 1.500 dolar bandından 4.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmış durumda.

#5
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Ancak LaForge, emtia piyasalarının geniş çaplı bir süper döngünün henüz orta aşamalarında yer aldığını ve doyum noktasına ulaşıldığına dair herhangi bir teknik emare bulunmadığını kaydetti.

#6
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Mevcut dönemin altın için tarihteki en güçlü temel zeminlerden birini sunduğunu vurgulayan stratejist, merkez bankalarının strateji değişikliğine dikkat çekti.

#7
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

2022 yılında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ve akabinde Batı ülkelerinin Rusya'ya ait döviz rezervlerini dondurması, küresel finans sistemindeki riskleri açığa çıkardı.

#8
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Merkez bankaları, kredi mekanizmalarına bağlı varlıkların siyasi müdahalelere açık olduğunu fark ederek herhangi bir kuruma yükümlülük doğurmayan ve doğrudan fiziki olarak saklanabilen hamiline yazılı varlıklara yöneldi.

#9
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Bu durum, altına yönelik yapısal talebi eşi görülmemiş bir seviyeye taşıdı. Devasa boyutlara ulaşan kamu borçlarının para birimlerinin alım gücünü zayıflattığını belirten LaForge, iktidarların borç yükünü hafifletmek adına para birimlerini değersizleştirme yoluna başvurduğunu ifade etti.

#10
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Bu tablonun değerli metaller için en güçlü ivme kaynağı olduğunu vurgulayan deneyimli uzman, Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu borcunun 40 trilyon doları aşmasını kritik bir eşik olarak yorumladı.

#11
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Japonya ekonomisinin yaşadığı süreçlerin gelişmiş Batı ülkeleri için uyarıcı nitelikte olduğunu aktaran LaForge, faiz eğrisi kontrolüyle borçlanma maliyetlerini baskılama stratejisinin sınırlarına gelindiğini söyledi.

#12
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Yükselen faizlerin bu politikanın sürdürülemez olduğunu gösterdiğini kaydeden uzman, finansal sistemin dengede kalabilmesi için borç yönetiminde radikal kararlar alınması gerektiğini bildirdi.

#13
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Piyasadaki geçici geri çekilmelerin birer düzeltme hareketi olduğunu savunan LaForge, takip ettiği göstergelerin hiçbirinde döngü sonlarına özgü aşırı ısınma sinyali görülmediğini aktardı.

#14
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Mevcut fiyat hareketlerinin 2011 yılında yaşanan spekülatif köpükten ziyade sağlıklı bir döngü ortasına işaret ettiğini söyledi.

#15
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

LaForge, dünya genelindeki yönetimler borç krizine kalıcı çözümler üretmediği sürece altındaki boğa piyasasının bitmeyeceğini belirtti.

#16
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Zirve seviyesinin borç yönetimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu aktaran uzman stratejist, hükümetler kontrolsüz borçlanmayı durdurmadığı ve biriken mali yükleri hafifletmediği müddetçe değerli metallerdeki değer artışının yıllarca sürebileceğini dile getirdi.

#17
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Siyasi otoritelerin bu tabloyu düzeltmeye yönelik somut adımlar atmadığına değinen LaForge, mevcut yükseliş eğiliminin arkasındaki temel faktörün bu duyarsızlık olduğunu ifade etti.

#18
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Yatırımcıların ons başına 8.000, 10.000 hatta 12.000 dolara yönelmesi gerekip gerekmediği sorusunu cevaplayan LaForge şu ifadeleri kullandı: “Bana göre “8.000 oldu”, ya da “12.000 oldu” gibi bir durum söz konusu değil. Tek bildiğim, hükümet borcuyla başa çıkana kadar trendin yukarı yönlü olduğu. Bence daha uzun yıllar yüksek fiyatlar görebiliriz çünkü küresel olarak politikacıların ve liderlerin bununla ilgilenmek istediklerine dair hiçbir izlenimim yok.”

#19
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Portföy dağılımı konusunda da tavsiyelerde bulunan LaForge, yatırımcıların alternatif varlık alanına en az yüzde 10 oranında pay ayırması gerektiğini belirtti. Mevcut konjonktürde bu oranın yüzde 5 altın, yüzde 3 genel emtiaya yayılmış sepet, yüzde 2 Bitcoin şeklinde kurgulanmasının makul bir strateji olacağını dile getirdi.

#20
Foto - Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Altındaki yükseliş trendinin sona ermesi için fiyatların belirli rakamsal hedeflere ulaşmasının şart olmadığını vurgulayan LaForge, asıl belirleyici unsurun mali disiplinin sağlanması ve güvene dayalı para sisteminin yeniden inşa edilmesi olacağını sözlerine ekledi.

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