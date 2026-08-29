Piyasalar zangır zangır sallanacak! Altını uçuracak o rakam duyuruldu: Tahmin bile edemeyeceksiniz

Yatırımcıların ons başına 8.000, 10.000 hatta 12.000 dolara yönelmesi gerekip gerekmediği sorusunu cevaplayan LaForge şu ifadeleri kullandı: “Bana göre “8.000 oldu”, ya da “12.000 oldu” gibi bir durum söz konusu değil. Tek bildiğim, hükümet borcuyla başa çıkana kadar trendin yukarı yönlü olduğu. Bence daha uzun yıllar yüksek fiyatlar görebiliriz çünkü küresel olarak politikacıların ve liderlerin bununla ilgilenmek istediklerine dair hiçbir izlenimim yok.”