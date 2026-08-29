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SGK borçlarında yapılandırma için son günler

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SGK borçlarında yapılandırma için son günler

Kamuya vergi ve prim borcu bulunanlar için sunulan taksitlendirme imkanında son başvuru tarihi yaklaşıyor. Borçluların mali durumlarına göre 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirme yapılabilirken, başvurular 31 Ağustos’ta sona erecek. Düzenleme kapsamında gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve sosyal güvenlik prim borçları taksitlendirilebiliyor. Borçluların başvurularını 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar tamamlaması gerekiyor.

#1
Foto - SGK borçlarında yapılandırma için son günler

Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek Uygulama, kamuya olan borçların borçlunun mali durumuna göre daha uzun vadede ödenmesine imkân sağlıyor. Buna göre uygun borçlar 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenlemede ayrıca 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat şartı kaldırılıyor.

#2
Foto - SGK borçlarında yapılandırma için son günler

Hangi borçlar kapsam dışında? Yapılandırmadan tüm kamu alacakları yararlanamıyor. Özel tüketim vergisi (ÖTV) ile 2026 yılına ait gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilecek geçici vergiler ve bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi kapsam dışında tutuluyor.

#3
Foto - SGK borçlarında yapılandırma için son günler

Başvurular internetten veya vergi dairesinden yapılabiliyor Mükellefler başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden veya Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Başvurular doğrudan vergi dairelerine gidilerek ya da posta yoluyla da yapılabiliyor.

#4
Foto - SGK borçlarında yapılandırma için son günler

Birden fazla vergi dairesinde borcu bulunan mükelleflerin ise her vergi dairesi için ayrı başvuru yapması gerekiyor. Prim borçları için ilk taksit ödemesinin de 31 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor.

#5
Foto - SGK borçlarında yapılandırma için son günler

Vergi borçlarında ise ilk taksit ödemesi eylül ayında gerçekleştirilecek. Taksitlendirme kapsamında ödemelerin düzenli yapılması önem taşıyor. Bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırmadan yararlanma hakkı sona erecek.

#6
Foto - SGK borçlarında yapılandırma için son günler

Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından yeni bir uzatma kararı alınmaması halinde 31 Ağustos, söz konusu imkanlardan yararlanmak isteyen mükellefler açısından son tarih olacak.

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