SGK borçlarında yapılandırma için son günler
Kamuya vergi ve prim borcu bulunanlar için sunulan taksitlendirme imkanında son başvuru tarihi yaklaşıyor. Borçluların mali durumlarına göre 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirme yapılabilirken, başvurular 31 Ağustos’ta sona erecek. Düzenleme kapsamında gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve sosyal güvenlik prim borçları taksitlendirilebiliyor. Borçluların başvurularını 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar tamamlaması gerekiyor.