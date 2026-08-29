SGK borçlarında yapılandırma için son günler

Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek Uygulama, kamuya olan borçların borçlunun mali durumuna göre daha uzun vadede ödenmesine imkân sağlıyor. Buna göre uygun borçlar 36, 48 veya 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenlemede ayrıca 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminat şartı kaldırılıyor.