İslam Memiş yeni asgari ücreti açıkladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni yılda uygulanacak asgari ücretin ne kadar olabileceğine ilişkin dikkat çeken tahminini paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni yılda uygulanacak asgari ücretin ne kadar olabileceğine ilişkin dikkat çeken tahminini paylaştı.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerine ilişkin beklentisini de açıklayan İslam Memiş, matematiksel hesabının 31 bin 500-32 bin lira aralığına işaret ettiğini söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yapabileceği ilave katkının henüz öngörülemeyeceğini belirten Memiş, üst sınır için 35 bin lirayı işaret etti.
Memiş, asgari ücret tahminine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Benim matematiksel hesabım 31.500-32.000 lira aralığında. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın bunun üzerine ekstra olarak koyacağı rakamı bilmek, öngörmek mümkün değil. O tarafa yorum yapamam. Kabaca aşağıda 31.000 lira, yukarıda da 35.000 lira bu bant aralığı olabilir."
Asgari ücrette rakamın aralık ayının ortalarında netleşebileceğini düşündüğünü belirten Memiş, yüzde 29-30 civarında bir yıl sonu enflasyonu varsayımıyla 31 bin 500-32 bin lira seviyesini hesapladığını ifade etti.
Asgari ücrette yapılacak artışın yanı sıra yeni bir sistematik düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşündüğünü belirten Memiş, emekli maaşlarında da değişiklik beklentisini dile getirdi.
Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yaş ve gelir durumuna göre farklılıkların gündeme gelebileceğini söyleyen Memiş, tek tip maaş uygulamasının değişebileceğine işaret etti.
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