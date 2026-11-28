Memiş, asgari ücret tahminine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Benim matematiksel hesabım 31.500-32.000 lira aralığında. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın bunun üzerine ekstra olarak koyacağı rakamı bilmek, öngörmek mümkün değil. O tarafa yorum yapamam. Kabaca aşağıda 31.000 lira, yukarıda da 35.000 lira bu bant aralığı olabilir."