on olarak, Milli Savunma Bakanlığı, Kahire yönetimine çağrı yaparak, "Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz," açıklamasında bulunmuştu. Lübnan merkezli El-İhbar gazetesinin bir diğer haberine göre, söz konusu anlaşmanın yarattığı yankıları kontrol altına alma amacıyla Kahire, Ankara ve Trablus arasında yoğun temaslar gerçekleşiyor. Gazeteye konuşan Mısırlı kaynaklar, son görüşmelerde anlaşmanın şimdilik yürürlüğe konmayacağına ilişkin güvenceler verildiğini iddia etti. Kahire'nin krizi biri Ankara, diğeri Trablus ile olmak üzere iki ayrı diplomatik kanal üzerinden çözmeye çalıştığı ifade edildi.