El-İhbar duyurdu: Türkiye ile Hafter yakınlaşması bir ülkeyi öfkeye boğdu, kızdırdı
Lübnan merkezli El-İhbar gazetesi, Türkiye'nin Libya'daki iki tarafla da işbirliği ve anlaşmalarını sürdürmesinin Mısır'da rahatsızlığa neden olduğunu öne sürdü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Lübnan merkezli El-İhbar gazetesi, Türkiye'nin Libya'daki iki tarafla da işbirliği ve anlaşmalarını sürdürmesinin Mısır'da rahatsızlığa neden olduğunu öne sürdü.
Libya'nın doğusunu kontrol eden askeri güçlerin lideri Halife Hafter'in Ankara ziyaretinin Mısır'ı kızdırdığı iddia edildi.
Lübnan merkezli El-İhbar gazetesine konuşan Mısırlı kaynaklar, Hafter'in özellikle de son dönemde Ankara ile yakınlaşmasının Mısır'da "gerçek bir öfkeye" yol açtığını savundu. Kaynaklar, Libya'nın doğusundaki Mısırlı askeri uzmanların, Türk tarafıyla koordinasyona ilişkin "hassas askeri konularda kendilerine bilgi verilmemesi ve rollerinin gözardı edilmesi" karşısında şaşkınlığa uğradıklarını öne sürdü.
Libya'nın doğusundaki askeri varlığı ve sınır güvenliğine yönelik öncelikleri nedeniyle Kahire yönetimi, Bingazi hükümetine, yani Hafter'e daha yakın bir politika izliyor.
Türkiye, Libya'daki her iki tarafla da ilişkilerini sürdüren az sayıdaki ülkeden biri. Ankara, 2019-2020 yıllarında Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'a yönelik saldırılarının püskürtülmesinde kritik rol oynayan askeri desteğiyle ülkenin batısındaki yönetimin yanında yer almıştı. Ancak son yıllarda Türkiye ile Hafter cephesi arasındaki ilişkiler de giderek iyileşti. Türk yetkililer Hafter'in fiili yönetim merkezi konumundaki Bingazi'ye düzenli ziyaretler gerçekleştirirken, Türkiye bölgede başta inşaat olmak üzere çeşitli sektörlerde yatırımlar yaptı.
Hafter'e bağlı Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nı 20 Ekim'de onaylamıştı. Doğu Akdeniz'in en önemli güçlerinden olan Mısır'da bu olay tepkiyle karşılanmıştı. Libya Temsilciler Meclisi'nin anlaşmayı onaylamasına en sert tepki veren ülkeler arasında Yunanistan, İsrail ve Mısır yer alıyor. Mısır, Türkiye-Libya anlaşmasını "egemenlik haklarının ihlali" şeklinde değerlendirmişti.
on olarak, Milli Savunma Bakanlığı, Kahire yönetimine çağrı yaparak, "Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz," açıklamasında bulunmuştu. Lübnan merkezli El-İhbar gazetesinin bir diğer haberine göre, söz konusu anlaşmanın yarattığı yankıları kontrol altına alma amacıyla Kahire, Ankara ve Trablus arasında yoğun temaslar gerçekleşiyor. Gazeteye konuşan Mısırlı kaynaklar, son görüşmelerde anlaşmanın şimdilik yürürlüğe konmayacağına ilişkin güvenceler verildiğini iddia etti. Kahire'nin krizi biri Ankara, diğeri Trablus ile olmak üzere iki ayrı diplomatik kanal üzerinden çözmeye çalıştığı ifade edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23