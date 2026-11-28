S-400'ler aktif edildi: 1246 İHA peş peşe vuruldu
Savaş ve çatışma ortamı şiddetlenerek devam ederken S-400 ve diğer hava savunma sistemlerinin devreye girmesi 1246 tane drone düşürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Savaş ve çatışma ortamı şiddetlenerek devam ederken S-400 ve diğer hava savunma sistemlerinin devreye girmesi 1246 tane drone düşürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, 28 Kasım 2026’yı 27’sine bağlayan gece hava savunma kuvvetleri, 16 bölge üzerinde 1246 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha etti. Saldırı, Rusya’nın son dönemdeki en yoğun İHA saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’e göre, 23:00-07:00 saatleri arasında başkente doğru 462 drone uçtu. Bunlardan 123’ü Moskova’ya yaklaşırken, geri kalanı uzak mesafede etkisiz hale getirildi. Yetkililer, İHA enkazlarının düştüğü bölgelerde acil servislerin çalıştığını, resmi olarak can kaybı veya yıkım bildirilmediğini açıkladı.
Kursk bölgesinde Homutovski ilçesinde bir araca İHA isabet etmesi sonucu 22 yaşında bir erkek hayatını kaybetti, iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kursk şehir merkezinde dört apartman ve “MegaGRINN” alışveriş merkezinin cepheleri ile camları hasar gördü. Bölge Valisi Aleksandr Hinştayn, 27 Kasım 09:00 ile 28 Kasım 09:00 arasında Kursk bölgesi üzerinde 202 Ukrayna İHA’sının düşürüldüğünü bildirdi.
Belgorod Valisi Aleksandr Şuvayev, bölgeye bir günde 173 kez saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda biri ergen olmak üzere 14 kişi yaralandı; dokuzu hastaneye kaldırıldı, ikisinin durumu ağır. Gubkin’de bir işletmenin arazisinde elektrik iletim hattı hasar gördü.
Rostov Valisi Yuri Slyusar, Novoşahtinsk ve yedi ilçe üzerinde 50’den fazla droneun imha edildiğini belirtti. Bölgede can kaybı ve hasara ilişkin bilgilerin netleştirildiği kaydedildi. Samara Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, sanayi tesislerine yönelik saldırı girişiminin püskürtüldüğünü, can kaybı veya yaralı olmadığını açıkladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23