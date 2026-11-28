Yüzlerce bina mühürlendi! Pakistan’da bilanço ağırlaşıyor
Pakistan’ın Karaçi kentinde 25 Kasım’da meydana gelen bina faciasında acı bilanço giderek ağırlaşıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Pakistan’ın Karaçi kentinde 25 Kasım’da meydana gelen bina faciasında acı bilanço giderek ağırlaşıyor.
Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde 25 Kasım'da inşaat halindeki 6 katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelerde 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 14 kişinin yaralandığı olayda, arama kurtarma ekiplerinin bugün enkazdan 4 cansız bedeni daha çıkarması ve 1 kişinin yerini tespit etmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e çıktığı bildirildi.
Ekiplerin enkazdaki 13'üncü kişinin cansız bedenini çıkarma ve kayıp 4 kişiye ulaşma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Dün ise 28 yaşındaki bir erkek yaklaşık 54 saat sonra enkazdan sağ çıkarılmıştı.
Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 3 yetkili görevden alınırken, ilgili yapı denetim kurumundan 16 çalışan açığa alındı. Standart dışı malzeme kullanımı ve onaylı projeye aykırı yapılaşma iddialarıyla gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında mahkemece 5 gün ek gözaltı kararı verildiği, kent genelinde ruhsatsız ve kaçak yapılara yönelik denetimler kapsamında ise 516 binanın mühürlendiği belirtildi.
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