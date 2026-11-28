Gürcü vatandaş, böyle bir yalana neden ihtiyaç duyulduğunu sorguladı. Çok daha basit bir açıklama yapılabileceğini belirterek şunları kaydetti: "'Evet, Filistin bayrağını biz aldık. Çünkü orada gerginliğe ve olaylara yol açma riski bulunuyordu.' denilebilirdi. Bunun son derece makul bir gerekçesi vardı. Zaten polis de tam olarak orada bir olay çıkmasını önlemek amacıyla bayrağa el koymuştu. Bunu herkes biliyordu. Ancak Gürcistan tarafı bu gerçeği kabul etmek yerine yalan söylemeyi tercih etti. Acaba Türk mevkidaşının tepkisinden mi çekindi? Neden böyle bir açıklama yapma gereği duydu? Gerçekten anlamak mümkün değil." Sorumluluğun UEFA'ya yüklenmesine de tepki gösteren Gürcü vatandaş, "Üstelik şimdi bir de sorumluluğu UEFA'ya yüklüyoruz. Bu durum karşısında UEFA'nın da ciddi tepki göstereceği açık. Resmi açıklamalarında oldukça ölçülü bir dil kullandılar ancak perde arkasında neler yaşandığını tahmin etmek güç değil. Kısacası tam bir felaket yaşanıyor. Bunun adı artık diplomatik skandal mı olur, başka bir şey mi, gerçekten bilmiyorum." dedi.