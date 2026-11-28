İkili görüşmedeki diyaloğun ayrıntılarına değinen Gürcü vatandaş, olayın iç yüzünü şu sözlerle aktardı: "Türk Bakan, Filistin bayrağına el konulmasıyla ilgili olarak, 'Bayrağı neden aldınız?' diye soruyor. Gürcistan İçişleri Bakanı ise 'Biz almadık, bunu UEFA delegesi, yani UEFA temsilcisi yaptı.' şeklinde cevap veriyor. Ancak daha sonra görüntüler dikkatlice incelendiğinde, bayrağı alan kişinin polis olduğu görülüyor. Üstelik Gürcistan polis üniforması giyen bir polis memuru, bayrağı bizzat alıyor." UEFA'nın açıklamasına da dikkati çeken Gürcü vatandaş, "Az önce UEFA'nın yaptığı açıklamayı gördüyseniz, özellikle bir bölüme dikkat edin. UEFA, söz konusu olayla hiçbir ilgilerinin olmadığını ve organizasyonun bu kısmının yerel yetkililerin sorumluluğunda bulunduğunu belirtiyor. Yani onlar da tam olarak bu hususun altını çiziyor." dedi.