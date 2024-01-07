2024-01-07 09:09:53 Tütün kadar zehirli: güzel enerji veriyor diye soda içiyoruz ama enerji tüketimi ve harcamasında dengesizliğe yol açıyor
Soda, İçtiğiniz neler yapabileceğinibiliyor musunuz... tatsız ve renksiz bir içecektir olan ve tadı hafif asidik yapılı karbonatlı su olarak da bilinir ve sıklıkla tüketilir. Genellikle bazı insanlar mide rahatsızlıklarını hafifletmek için de soda içerler. Sodalar, çeşitli tatlar ve şeker veya tatlandırıcı eklemeleriyle farklılık gösteriyor. Soda ne kadar masum görünüyor fakat herkes severek tüketse de vücut için çok zararlı olabilir. İşte sodanın hiç bilmediğiniz zararları