Tütün kadar zehirli: güzel enerji veriyor diye soda içiyoruz ama enerji tüketimi ve harcamasında dengesizliğe yol açıyor

Sodadaki yüksek şeker içeriği, artan kardiyovasküler hastalık riskiyle ilişkilendirilmiştir. Aşırı şeker alımı, yüksek kan basıncı, iltihaplanma ve anormal lipit profilleri ile ilişkilidir; bunların tümü kalple ilgili sorunlara katkıda bulunan faktörlerdir.KARACİĞERİ BOZABİLİR! Karaciğer şekerlerin metabolize edilmesinde önemli bir rol oynar. Sodada olduğu gibi aşırı şeker alımı, karaciğerin aşırı yüklenmesine neden olabilir ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığına (NAFLD) yol açabilir. NAFLD, karaciğerde yağ birikmesi ile karakterize edilir ve tedavi edilmezse daha ciddi karaciğer rahatsızlıklarına ilerleyebilir. UYKUYU ETKİLEYEBİLİR! Birçok gazlı içecek, bağımlılığa yol açabilen ve uyku düzenini bozabilen bir uyarıcı olan kafein içerir. Özellikle akşamları soda tüketmek, uykuya dalmada ve dinlendirici bir uyku almada zorluklara neden olarak genel sağlığı ve refahı etkileyebilir.