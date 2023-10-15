2023-10-15 13:43:17 Turşu suyuna bal ekleyen şaşıp kalıyor! İlk kez açıklandı! 1 fincanı yetiyor! Canan Karatay detayı dikkat çekti
Kış mevsimi yaklaşırken hastalıklara karşı korunmak isteyenlere altın tavsiyeler gelmeye devam ediyor. Canan Karatay'ın bile öve öve bitiremediği turşu suyunun içerisinde bir kaşık bal atan etkisine şaşıp kalıyor. Bir fincanı bile son derece etkili. İşte ballı turşu suyunun faydaları… Güçlü probiyotik etkisi bulunan turşu ve turşu suyunun balla bir araya gelmesi ile adeta bir mucize ortaya çıkıyor. Turşu suyunun faydaları Canan Karatay'ın bile dilinden düşmüyor. Özellikle kış aylarında son derece etkili olduğu belirtilen turşu suyunun içerisine bir kaşık bal attığınızda etkisine inanamayacaksınız. İşte ballı turşu suyunun faydaları…