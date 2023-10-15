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Sağlık
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Turşu suyuna bal ekleyen şaşıp kalıyor! İlk kez açıklandı! 1 fincanı yetiyor! Canan Karatay detayı dikkat çekti

2023-10-15 13:43:17
Turşu suyuna bal ekleyen şaşıp kalıyor! İlk kez açıklandı! 1 fincanı yetiyor! Canan Karatay detayı dikkat çekti

Kış mevsimi yaklaşırken hastalıklara karşı korunmak isteyenlere altın tavsiyeler gelmeye devam ediyor. Canan Karatay'ın bile öve öve bitiremediği turşu suyunun içerisinde bir kaşık bal atan etkisine şaşıp kalıyor. Bir fincanı bile son derece etkili. İşte ballı turşu suyunun faydaları… Güçlü probiyotik etkisi bulunan turşu ve turşu suyunun balla bir araya gelmesi ile adeta bir mucize ortaya çıkıyor. Turşu suyunun faydaları Canan Karatay'ın bile dilinden düşmüyor. Özellikle kış aylarında son derece etkili olduğu belirtilen turşu suyunun içerisine bir kaşık bal attığınızda etkisine inanamayacaksınız. İşte ballı turşu suyunun faydaları…

#1
Foto - Turşu suyuna bal ekleyen şaşıp kalıyor! İlk kez açıklandı! 1 fincanı yetiyor! Canan Karatay detayı dikkat çekti

Kış aylarında birçok kişi tarafından tüketilen turşu suyunun içerisine bal eklendiğinde neler olduğunu biliyor musunuz? Ballı turşu suyunun faydalarına hep birlikte öğrenelim. Tıbbi tedavilerde kullanılan iki etkili besinin bir araya gelmesi ile adeta virüsler buhar olup uçuyor. Herkes tarafından beğenilmeyecek bir tat olsa bile birçok hastalığa etkili olan ballı turşu suyu mide ekşimesi sorununu da ortadan kaldırıyor.

#2
Foto - Turşu suyuna bal ekleyen şaşıp kalıyor! İlk kez açıklandı! 1 fincanı yetiyor! Canan Karatay detayı dikkat çekti

Alerjik semptomların azalmasına neden olan bal boğaz ağrısına da son derece iyidir. Tüm bunların yanı sıra mide komplikasyonlarına organik bir şekilde tedavi eden bal beyni güçlendirir, konsantrasyonunu arttırır, cildi iyileştirir, kepeğe ve kaşınmaya iyi gelir. Saç dökülmesinin önüne geçen bal daha hızlı uzamasını da destekler. Damarların genişlemesini sağlayan bal mide kalp ve bağırsaktaki problemleri de azaltır. Felç gibi problemlerin önüne geçen bal bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı savaş açar. Bunun yanı sıra içerisinde kanser riskini azaltan flavonoidler barındırır.

#3
Foto - Turşu suyuna bal ekleyen şaşıp kalıyor! İlk kez açıklandı! 1 fincanı yetiyor! Canan Karatay detayı dikkat çekti

Turşu suyunun içerisinde bol miktarda kalsiyum olduğu bilinirken kemiklere faydası da saymakla bitmiyor. Bunun yanı sıra son derece faydalı olan balın turşu suyu ile birleşmesi durumunda muhteşem bir etki ortaya çıkıyor. Aşırı yağlı yemek tüketen kişiler Bu karışımı deneyerek damar yolu problemlerinin önüne geçebilir. Mide rahatsızlıklarını engelleyen turşu suyu ve bal karışımı Soğuk havalarda faranjitin önüne geçerken antibiyotik etkisi görür. Düzenli tüketilmesi durumunda kuru ve sürekli öksürüğün önüne geçen bu karışım midede bulunan toksinlerin İdrar yolu ile atılmasını sağlar. Yemek borusunda oluşma ihtimali bulunan kanserli hücrelerin azalmasına yardımcı olan karışım bağışıklık sisteminde kış aylarında üst düzeyde tutar.

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