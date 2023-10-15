Turşu suyuna bal ekleyen şaşıp kalıyor! İlk kez açıklandı! 1 fincanı yetiyor! Canan Karatay detayı dikkat çekti

Kış aylarında birçok kişi tarafından tüketilen turşu suyunun içerisine bal eklendiğinde neler olduğunu biliyor musunuz? Ballı turşu suyunun faydalarına hep birlikte öğrenelim. Tıbbi tedavilerde kullanılan iki etkili besinin bir araya gelmesi ile adeta virüsler buhar olup uçuyor. Herkes tarafından beğenilmeyecek bir tat olsa bile birçok hastalığa etkili olan ballı turşu suyu mide ekşimesi sorununu da ortadan kaldırıyor.